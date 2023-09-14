https://sputnik-georgia.ru/20230914/da-blagoslovit-gospod-ves-mir---iliya-ii-pozdravil-veruyuschikh-s-tserkovnym-novym-godom-282288861.html

Да благословит Господь весь мир – Илия II поздравил верующих с церковным Новым годом

Да благословит Господь весь мир – Илия II поздравил верующих с церковным Новым годом

Согласно церковному календарю наступил 7627 год от сотворения мира 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T21:50+0400

2023-09-14T21:50+0400

2023-09-14T22:06+0400

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II поздравил верующих с церковным Новым годом, который отмечается 14 сентября, говорится в сообщении Патриархии. По православному церковному календарю 14 сентября отмечают начало индикта, или церковный Новый год (Новолетие) – 7627 год от сотворения мира.Католикос-Патриарх Всея Грузии по случаю праздника обратился с просьбой к Господу защитить каждый уголок страны от уничтожения, оползней и других стихийных бедствий.Илия II пожелал, чтобы Господь благословил и укрепил каждого человека и страну, находящихся в испытаниях. Праздновать начало нового года с 1 сентября (по старому стилю) Константин Великий (306-337) постановил в 312 году, что было связано в первую очередь с системой установки и сбора податей, иначе говоря, с началом нового финансового года. Эту традицию христианская Церковь восприняла не сразу. Отмечать начало нового года 14 сентября по новому стилю церковнослужители начали в VI веке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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религия , новости, грузия, католикос-патриарх всея грузии илия ii