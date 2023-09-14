https://sputnik-georgia.ru/20230914/kogda-v--tsentre-tbilisi-otkroetsya-gostinitsa-seti-mariott-282210759.html

Когда в центре Тбилиси откроется гостиница сети Marriott?

Когда в центре Тбилиси откроется гостиница сети Marriott?

Инвестиционная стоимость проекта составляет 120 миллионов долларов 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T10:44+0400

2023-09-14T10:44+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Строительство гостиницы Paragraph Hotel на площади Свободы в центре Тбилиси находится на завершающей стадии, она откроется осенью 2023 года, сообщает Медиаплатформа "Коммерсант". Отель будет работать под брендом Marriott International Luxury Collection. Сроки реализации проекта отеля несколько раз переносились из-за сложившейся эпидемической ситуации в мире, которая имела весьма негативное влияние на сферу гостиничного бизнеса, в том числе на гостиницы, расположенные в грузинской столице. Открытие отеля изначально планировалось на первый квартал 2021 года, затем на лето 2022 года и, наконец, на лето этого года. Инвестиционная стоимость проекта также менялась. Изначально планировалось вложить 101 миллион долларов, но в 2022 году она выросла до 120 миллионов долларов, а по последней информации общий объем инвестиций проекта составляет 142 миллиона долларов. В роскошном отеле будет 220 номеров шести различных категорий с потрясающими видами на Тбилиси, конференц-залы, офисные и торговые помещения, спа-центр и фитнес-центр с бассейном. Также в гостинице будет подземная парковка. Отель будет связан канатной дорогой с еще одним инвестиционным проектом в портфеле фонда, Paragraph Hotel & Convention Center Тбилиси – Autograph Collection, где будут расположены гольф-поля, строительство которого идет в настоящее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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