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Курс лари на четверг – 2,6282 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,6282 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0044 лари по отношению к доллару 14.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-14T09:20+0400
2023-09-14T09:20+0400
2023-09-14T09:20+0400
грузия
экономика
курс лари к доллару на сегодня в грузии
курс доллара
лари
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 сентября в размере 2,6282 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0044 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, лари, национальный банк грузии
грузия, экономика, курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, лари, национальный банк грузии
Курс лари на четверг – 2,6282 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0044 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 сентября в размере 2,6282 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0044 лари по отношению к доллару.