https://sputnik-georgia.ru/20230914/kvaratskheliya-messi-mbappe---gruzinskiy-sportsmen-v-spiske-nominantov-na-priz-fifa-282287867.html
Кварацхелия, Месси, Мбаппе – грузинский спортсмен в списке номинантов на приз ФИФА
Кварацхелия, Месси, Мбаппе – грузинский спортсмен в списке номинантов на приз ФИФА
В список претендентов на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА вошли 12 спортсменов 14.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-14T20:31+0400
2023-09-14T20:31+0400
2023-09-14T21:16+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия вошел в список претендентов на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА наравне с аргентинцем Лионелем Месси, норвежцем Эрлингом Холандом и французом Килианом Мбаппе, сообщает РИА Новости.Всего в список соискателей награды вошло 12 футболистов, среди которых не оказалось места португальскому форварду Криштиану Роналду. Полностью список номинантов выглядит так: Хулиан Альварес (Аргентина), Кевин Де Брёйне (Бельгия), Родри (Испания), Бернарду Силва (Португалия), Эрлинг Холанд (Норвегия, все – "Манчестер Сити"), Илкай Гюндоган (Германия, "Барселона"), Марцело Брозович (Хорватия, "Аль-Наср"), Хвича Кварацхелия (Грузия), Виктор Осимхен (Нигерия, оба – "Наполи"), Килиан Мбаппе (Франция, "Пари Сен-Жермен"), Деклан Райс (Англия, "Арсенал"), Лионель Месси (Аргентина, "Интер Майами"). На приз лучшему вратарю года претендуют марокканец Яссин Буну ("Аль-Хиляль"), бельгиец Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид), бразилец Эдерсон ("Манчестер Сити"), камерунец Андре Онана ("Манчестер Юнайтед") и немец Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона"). Списки номинантов составлены на основе выступлений игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Голосование продлится до 6 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, футбол
Кварацхелия, Месси, Мбаппе – грузинский спортсмен в списке номинантов на приз ФИФА
20:31 14.09.2023 (обновлено: 21:16 14.09.2023)
В список претендентов на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА вошли 12 спортсменов
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik
. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия вошел в список претендентов на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА наравне с аргентинцем Лионелем Месси, норвежцем Эрлингом Холандом и французом Килианом Мбаппе, сообщает РИА Новости
.
Всего в список соискателей награды вошло 12 футболистов, среди которых не оказалось места португальскому форварду Криштиану Роналду. Полностью список номинантов выглядит так:
Хулиан Альварес (Аргентина), Кевин Де Брёйне (Бельгия), Родри (Испания), Бернарду Силва (Португалия), Эрлинг Холанд (Норвегия, все – "Манчестер Сити"), Илкай Гюндоган (Германия, "Барселона"), Марцело Брозович (Хорватия, "Аль-Наср"), Хвича Кварацхелия (Грузия), Виктор Осимхен (Нигерия, оба – "Наполи"), Килиан Мбаппе (Франция, "Пари Сен-Жермен"), Деклан Райс (Англия, "Арсенал"), Лионель Месси (Аргентина, "Интер Майами").
На приз лучшему вратарю года претендуют марокканец Яссин Буну ("Аль-Хиляль"), бельгиец Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид), бразилец Эдерсон ("Манчестер Сити"), камерунец Андре Онана ("Манчестер Юнайтед") и немец Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона").
Списки номинантов составлены на основе выступлений игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Голосование продлится до 6 октября.