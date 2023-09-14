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Квартиры в новом жилом комплексе в Батуми передали 100 семьям в рамках госпрограммы
Квартиры в новом жилом комплексе в Батуми передали 100 семьям в рамках госпрограммы
Бенефициаров программы "Доступное жилье" отбирает компания-победитель тендера 14.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-14T22:07+0400
2023-09-14T22:07+0400
2023-09-14T22:40+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Сто семей стали обладателями квартир в современном жилом комплексе в Батуми, в рамках государственной программы "Доступное жилье", говорится в сообщении пресс-службы мэра города Арчила Чиковани. Воспользоваться программой могли граждане, зарегистрированные в Батуми, не имеющие в собственности квартиры, но имеющие возможность оплатить стоимость квартиры в виде арендной платы. Общая стоимость проекта составляет 13 миллионов лари. Жителям передали полностью отремонтированные квартиры. Бенефициаров по установленным критериям выбирала компания-победитель тендера. По словам мэра, семьям переданы полностью благоустроенные квартиры в среде, адаптированной для людей любой возрастной категории, в том числе обустроена зона отдыха и детская площадка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, батуми
Квартиры в новом жилом комплексе в Батуми передали 100 семьям в рамках госпрограммы
22:07 14.09.2023 (обновлено: 22:40 14.09.2023)
Бенефициаров программы "Доступное жилье" отбирает компания-победитель тендера
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Сто семей стали обладателями квартир в современном жилом комплексе в Батуми, в рамках государственной программы "Доступное жилье", говорится в сообщении пресс-службы мэра города Арчила Чиковани.
Воспользоваться программой могли граждане, зарегистрированные в Батуми, не имеющие в собственности квартиры, но имеющие возможность оплатить стоимость квартиры в виде арендной платы. Общая стоимость проекта составляет 13 миллионов лари.
"На сегодняшний день удовлетворены 180 семей. Программа будет продолжена и в дальнейшем. И что самое важное и главное, как в части критерий, так и, естественно, будущих потребностей, будут учтены мнения и потребности всех жителей Батуми", – заявил мэр на презентации ЖК.
Жителям передали полностью отремонтированные квартиры. Бенефициаров по установленным критериям выбирала компания-победитель тендера.
По словам мэра, семьям переданы полностью благоустроенные квартиры в среде, адаптированной для людей любой возрастной категории, в том числе обустроена зона отдыха и детская площадка.