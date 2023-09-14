https://sputnik-georgia.ru/20230914/kvartiry-v-novom-zhilom-komplekse-v-batumi-peredali-100-semyam-v-ramkakh-gosprogrammy-282289220.html

Квартиры в новом жилом комплексе в Батуми передали 100 семьям в рамках госпрограммы

Квартиры в новом жилом комплексе в Батуми передали 100 семьям в рамках госпрограммы

Бенефициаров программы "Доступное жилье" отбирает компания-победитель тендера 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T22:07+0400

2023-09-14T22:07+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Сто семей стали обладателями квартир в современном жилом комплексе в Батуми, в рамках государственной программы "Доступное жилье", говорится в сообщении пресс-службы мэра города Арчила Чиковани. Воспользоваться программой могли граждане, зарегистрированные в Батуми, не имеющие в собственности квартиры, но имеющие возможность оплатить стоимость квартиры в виде арендной платы. Общая стоимость проекта составляет 13 миллионов лари. Жителям передали полностью отремонтированные квартиры. Бенефициаров по установленным критериям выбирала компания-победитель тендера. По словам мэра, семьям переданы полностью благоустроенные квартиры в среде, адаптированной для людей любой возрастной категории, в том числе обустроена зона отдыха и детская площадка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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