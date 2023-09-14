https://sputnik-georgia.ru/20230914/narodnye-primety-na-mamontov-den-2023-chto-nelzya-delat-15-sentyabrya-282274047.html

Народные приметы на Мамонтов день 2023: что нельзя делать 15 сентября?

Народные приметы на Мамонтов день 2023: что нельзя делать 15 сентября?

Православная церковь 15 сентября поминает мученика Маманта и его родителей – Феодота и Руфину, пострадавших за веру в III веке 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T13:27+0400

2023-09-14T13:27+0400

2023-09-14T14:00+0400

справки

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Народный праздник называют Мамонтов день, с ним связано много запретов и примет. Что нельзя делать в Мамонтов день: о народных приметах 15 сентября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Святого Маманта считают покровителем коз и овец, поэтому обижать в Мамонтов день домашних животных нельзя – по приметам нарушивший запрет столкнется с многочисленными препятствиями и проблемами. По народным приметам нельзя 15 сентября строить планы на будущее и начинать что-то новое, так как они заранее обречены на провал. Также нельзя в Мамонтов день покупать крупные и дорогие вещи – существует вероятность обмана. Бездельничать и лениться в Мамонтов день нельзя – это плохая примета, привлекающая неприятности. Нельзя 15 сентября пребывать в плохом настроении и жаловаться на судьбу – по приметам проблем в жизни только прибавится. По народным приметам нельзя в Мамонтов день отказывать в милостыне или помощи, чтобы самому не оказаться в бедствующем положении. Носить 15 сентября яркую и пеструю одежду нельзя, чтобы избежать сглаза и не привлекать негативную энергию. Народные приметы По народным приметам теплые и солнечные дни предсказывает обильная роса в Мамонтов день с утра, а если 15 сентября облака низко плывут – значит, погода ухудшится. Скорые морозы предвещает красный закат в Мамонтов день, а спокойный и теплый вечер – это примета, указывающая, что осень будет долгой и холодной. Теплую и сухую зиму предсказывает солнечный день 15 сентября, а если в Мамонтов день пойдет дождь – эта явная примета, что зимний сезон суровый и снежный. По народным приметам день пройдет неудачно, если перед выходом из дома споткнулся. Хорошая примета носить картофель в кармане брюк – ревматизма не будет. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки