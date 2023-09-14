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Насколько Грузия обеспечена реанимобилями
Насколько Грузия обеспечена реанимобилями
Вызов скорой помощи в Грузии бесплатный для всех, для этого нужно обратиться по номеру 112 14.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-14T23:08+0400
2023-09-14T23:08+0400
2023-09-14T23:25+0400
грузия
новости
общество
центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. На балансе государства 22 реанимобиля, которые базируются в разных регионах страны, говорится в информации Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Грузии в ответ на запрос депутата. Реанимобиль – специально оборудованный автомобиль для транспортировки больных в тяжелом и критическом состоянии. По данным Центра, реанимобили базируются в разных районах и в случае необходимости могут быть направлены в соседний район. В Грузии функционирует как частная неотложная помощь, так и государственная. Вызов государственной неотложной помощи бесплатный для всех, для этого нужно позвонить по номеру 112, который доступен, даже при нулевом балансе на телефоне и даже без сим-карты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи
грузия, новости, общество, центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи
Насколько Грузия обеспечена реанимобилями
23:08 14.09.2023 (обновлено: 23:25 14.09.2023)
Вызов скорой помощи в Грузии бесплатный для всех, для этого нужно обратиться по номеру 112
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. На балансе государства 22 реанимобиля, которые базируются в разных регионах страны, говорится в информации Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Грузии в ответ на запрос депутата.
Реанимобиль – специально оборудованный автомобиль для транспортировки больных в тяжелом и критическом состоянии.
По данным Центра, реанимобили базируются в разных районах и в случае необходимости могут быть направлены в соседний район.
"В случае необходимости реанимобиль вызывается с ближайшей локации, в том случае, если реанимобиль частной скорой помощи может быстрее предоставить пациенту необходимые сервис, вызов передается им", – говорится в информации.
В Грузии функционирует как частная неотложная помощь, так и государственная. Вызов государственной неотложной помощи бесплатный для всех, для этого нужно позвонить по номеру 112, который доступен, даже при нулевом балансе на телефоне и даже без сим-карты.