https://sputnik-georgia.ru/20230914/naskolko-gruziya-obespechena-reanimobilyami-282290200.html

Насколько Грузия обеспечена реанимобилями

Насколько Грузия обеспечена реанимобилями

Вызов скорой помощи в Грузии бесплатный для всех, для этого нужно обратиться по номеру 112 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T23:08+0400

2023-09-14T23:08+0400

2023-09-14T23:25+0400

грузия

новости

общество

центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. На балансе государства 22 реанимобиля, которые базируются в разных регионах страны, говорится в информации Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Грузии в ответ на запрос депутата. Реанимобиль – специально оборудованный автомобиль для транспортировки больных в тяжелом и критическом состоянии. По данным Центра, реанимобили базируются в разных районах и в случае необходимости могут быть направлены в соседний район. В Грузии функционирует как частная неотложная помощь, так и государственная. Вызов государственной неотложной помощи бесплатный для всех, для этого нужно позвонить по номеру 112, который доступен, даже при нулевом балансе на телефоне и даже без сим-карты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи