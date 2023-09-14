https://sputnik-georgia.ru/20230914/obrushennaya-doroga-na-zapade-gruzii---ne-meste-stroyat-vremennyy-most-282283084.html

Обрушенная дорога на западе Грузии – на месте строят временный мост

Обрушенная дорога на западе Грузии – на месте строят временный мост

Часть моста и дороги были обрушены из-за поднявшегося уровня воды в овраге 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T17:22+0400

2023-09-14T17:22+0400

2023-09-14T17:45+0400

грузия

новости

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Работы по обустройству временного моста на 32-м километре автодороги внутригосударственного значения Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети ведутся в интенсивном режиме, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры. В результате поднявшегося уровня воды в овраге, 11 сентября на 32 километре автодороги были повреждены часть трубного моста и проезжей части. На месте запрещено движение всех видов транспортных средств. По информации ведомства, работы по обустройству временного моста ведутся в круглосуточном режиме. Вместе с тем активно ведутся проектные работы, после завершения которых начнется строительство нового моста. До тех пор движение будет осуществляться по временному мосту и объездной дороге. В период обустройства временного моста легковые автомобили передвигаются по дороге местного значения (объездная дорога Букнари-Нагомари). Передвижение автомобилей с прицепами и полуприцепами, а также грузовых авто возможно по автодороге международного значения Самтредиа-Ланчхути-Григолети (S-12). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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