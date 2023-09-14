Обрушенная дорога на западе Грузии – на месте строят временный мост
17:22 14.09.2023 (обновлено: 17:45 14.09.2023)
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaРаботы по обустройству временного моста на 32-м километре автодороги внутригосударственного значения Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети
© Courtesy of Roads Department of Georgia
Часть моста и дороги были обрушены из-за поднявшегося уровня воды в овраге
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Работы по обустройству временного моста на 32-м километре автодороги внутригосударственного значения Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети ведутся в интенсивном режиме, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.
В результате поднявшегося уровня воды в овраге, 11 сентября на 32 километре автодороги были повреждены часть трубного моста и проезжей части. На месте запрещено движение всех видов транспортных средств.
По информации ведомства, работы по обустройству временного моста ведутся в круглосуточном режиме.
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaРаботы по обустройству временного моста на 32-м километре автодороги внутригосударственного значения Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети
Работы по обустройству временного моста на 32-м километре автодороги внутригосударственного значения Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети
© Courtesy of Roads Department of Georgia
Вместе с тем активно ведутся проектные работы, после завершения которых начнется строительство нового моста. До тех пор движение будет осуществляться по временному мосту и объездной дороге.
В период обустройства временного моста легковые автомобили передвигаются по дороге местного значения (объездная дорога Букнари-Нагомари). Передвижение автомобилей с прицепами и полуприцепами, а также грузовых авто возможно по автодороге международного значения Самтредиа-Ланчхути-Григолети (S-12).