https://sputnik-georgia.ru/20230914/tbilisoba-2023-budet-prokhodit-dva-dnya---v-merii-nazvali-daty-prazdnika--282267383.html
"Тбилисоба 2023" будет проходить два дня – в мэрии назвали даты праздника
"Тбилисоба 2023" будет проходить два дня – в мэрии назвали даты праздника
Празднование "Тбилисоба" в этом году пройдет на трех локациях 14.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-14T11:31+0400
2023-09-14T11:31+0400
2023-09-14T12:15+0400
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столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Один из любимых праздников осени жителей столицы, День города "Тбилисоба 2023", в этом году пройдет 30 сентября и 1 октября, сообщили в мэрии Тбилиси. С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды – в 2020 году празднование Дня города было отменено из-за пандемии коронавируса, в в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом – состоялись только церемония посвящения в "Почетные тбилисцы" и сельскохозяйственные ярмарки. Празднование "Тбилисоба" в этом году пройдет на трех локациях: площадь Орбелианиа, парк Рике, во дворце государственных церемоний. В прошлом году локаций было пять: парк Рике, ущелье Легвтахеви, Метехский мост, а также площади Орбелиани и Гудиашвили. По информации мэрии, прием заявок от граждан, желающих принять участие в праздновании дня города, продлится до 19 сентября. Для подачи заявления нужно обратиться непосредственно в мэрию столицы. Подробная программа мероприятий будет опубликована городскими властями в ближайшие дни. Впервые День города отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 года праздник не отмечался.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба", тбилисоба
грузия, новости, общество, тбилиси, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба", тбилисоба
"Тбилисоба 2023" будет проходить два дня – в мэрии назвали даты праздника
11:31 14.09.2023 (обновлено: 12:15 14.09.2023)
Празднование "Тбилисоба" в этом году пройдет на трех локациях
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Один из любимых праздников осени жителей столицы, День города "Тбилисоба 2023", в этом году пройдет 30 сентября и 1 октября, сообщили в мэрии Тбилиси.
С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды – в 2020 году празднование Дня города было отменено из-за пандемии коронавируса, в в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом – состоялись только церемония посвящения в "Почетные тбилисцы" и сельскохозяйственные ярмарки.
Празднование "Тбилисоба" в этом году пройдет на трех локациях: площадь Орбелианиа, парк Рике, во дворце государственных церемоний. В прошлом году локаций было пять: парк Рике, ущелье Легвтахеви, Метехский мост, а также площади Орбелиани и Гудиашвили.
По информации мэрии, прием заявок от граждан, желающих принять участие в праздновании дня города, продлится до 19 сентября. Для подачи заявления нужно обратиться непосредственно в мэрию столицы.
Подробная программа мероприятий будет опубликована городскими властями в ближайшие дни.
Впервые День города отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 года праздник не отмечался.