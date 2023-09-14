https://sputnik-georgia.ru/20230914/tbilisoba-2023-budet-prokhodit-dva-dnya---v-merii-nazvali-daty-prazdnika--282267383.html

"Тбилисоба 2023" будет проходить два дня – в мэрии назвали даты праздника

"Тбилисоба 2023" будет проходить два дня – в мэрии назвали даты праздника

Празднование "Тбилисоба" в этом году пройдет на трех локациях 14.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-14T11:31+0400

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столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"

тбилисоба

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Один из любимых праздников осени жителей столицы, День города "Тбилисоба 2023", в этом году пройдет 30 сентября и 1 октября, сообщили в мэрии Тбилиси. С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды – в 2020 году празднование Дня города было отменено из-за пандемии коронавируса, в в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом – состоялись только церемония посвящения в "Почетные тбилисцы" и сельскохозяйственные ярмарки. Празднование "Тбилисоба" в этом году пройдет на трех локациях: площадь Орбелианиа, парк Рике, во дворце государственных церемоний. В прошлом году локаций было пять: парк Рике, ущелье Легвтахеви, Метехский мост, а также площади Орбелиани и Гудиашвили. По информации мэрии, прием заявок от граждан, желающих принять участие в праздновании дня города, продлится до 19 сентября. Для подачи заявления нужно обратиться непосредственно в мэрию столицы. Подробная программа мероприятий будет опубликована городскими властями в ближайшие дни. Впервые День города отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 года праздник не отмечался.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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