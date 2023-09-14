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У сборной Грузии по баскетболу сменился главный тренер – кто заменит Илиаса Зуроса
У сборной Грузии по баскетболу сменился главный тренер – кто заменит Илиаса Зуроса
Президент федерации баскетбола Грузии Виктор Саникидзе лично выразил благодарность Илиасу Зуросу за проделанную работу 14.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-14T18:44+0400
2023-09-14T18:45+0400
спорт
грузия
новости
виктор саникидзе
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Илиас Зурос больше не является наставником Национальной сборной Грузии по баскетболу, кто примет команду пока неизвестно, сообщает Федерация баскетбола Грузии. В федерации поясняют, что с завершением чемпионата мира по баскетболу истек контракт главного тренера сборной Грузии. Греческий специалист сменил Игоря Кокошкова на посту главного тренера сборной Грузии. Президент федерации баскетбола Грузии Виктор Саникидзе лично выразил глубочайшую благодарность Илиасу Зуросу за огромную работу, которую греческий специалист проделал в нашей сборной на протяжении семи лет. "Эмоции и радость, которые принесла грузинским болельщикам сборная Грузии под руководством Илиаса Зуроса, бесценны и будут сопровождать любителей баскетбола и спорта еще долгое время", – отметили в федерации. Согласно инсайдерской информации, новым тренером сборной может стать Манучар Марклишивли, который входит в тренерский штаб команды. На прошедшем чемпионате мира, который стал первым для сборной Грузии, грузинские спортсмены смогли пробиться во второй этап, где уступили будущему чемпиону (сборной Германии) и команде Австралии. Чемпионат проводился в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды были разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжили борьбу во втором групповом этапе. На данном этапе федерация не разглашает информацию о замене Зуроса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, виктор саникидзе

У сборной Грузии по баскетболу сменился главный тренер – кто заменит Илиаса Зуроса

18:44 14.09.2023 (обновлено: 18:45 14.09.2023)
© Georgian Basketball FederationСборная Грузии по баскетболу в матче против Кабо-Верде
Сборная Грузии по баскетболу в матче против Кабо-Верде - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2023
© Georgian Basketball Federation
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Президент федерации баскетбола Грузии Виктор Саникидзе лично выразил благодарность Илиасу Зуросу за проделанную работу
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Илиас Зурос больше не является наставником Национальной сборной Грузии по баскетболу, кто примет команду пока неизвестно, сообщает Федерация баскетбола Грузии.
В федерации поясняют, что с завершением чемпионата мира по баскетболу истек контракт главного тренера сборной Грузии.

"Никто не был главным тренером сборной Грузии дольше, чем Илиас Зурос, и никто не добился больших результатов, чем он. Конечно, самыми главными успехами на тот момент были переход из дивизиона "Б" в дивизион "А" и первый выезд на чемпионат Европы, и с тех пор четыре раза подряд, однако, попадание на чемпионат мира – это первый и беспрецедентный результат", – говорится в информации..

Греческий специалист сменил Игоря Кокошкова на посту главного тренера сборной Грузии.
Президент федерации баскетбола Грузии Виктор Саникидзе лично выразил глубочайшую благодарность Илиасу Зуросу за огромную работу, которую греческий специалист проделал в нашей сборной на протяжении семи лет.
"Эмоции и радость, которые принесла грузинским болельщикам сборная Грузии под руководством Илиаса Зуроса, бесценны и будут сопровождать любителей баскетбола и спорта еще долгое время", – отметили в федерации.
© photo: Sputnik / StringerИлиас Зурос. Баскетбол. Грузия против Македонии
Илиас Зурос. Баскетбол. Грузия против Македонии - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2023
Илиас Зурос. Баскетбол. Грузия против Македонии
© photo: Sputnik / Stringer
Согласно инсайдерской информации, новым тренером сборной может стать Манучар Марклишивли, который входит в тренерский штаб команды.
На прошедшем чемпионате мира, который стал первым для сборной Грузии, грузинские спортсмены смогли пробиться во второй этап, где уступили будущему чемпиону (сборной Германии) и команде Австралии.
Чемпионат проводился в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды были разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжили борьбу во втором групповом этапе.
На данном этапе федерация не разглашает информацию о замене Зуроса.
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