https://sputnik-georgia.ru/20230915/282290477.html

Перспективы военно-технического сотрудничества России с КНДР

Перспективы военно-технического сотрудничества России с КНДР

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на космодроме "Восточный" открыли перспективы взаимодействия двух стран, с особым акцентом на... 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T10:00+0400

2023-09-15T10:00+0400

2023-09-15T10:00+0400

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В среду, 13 сентября, после многочасовых переговоров с Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" Владимир Путин рассказал журналистам об основных направлениях научно-экономического взаимодействия, перспективах военно-технического сотрудничества РФ и КНДР – с поправкой на ограничения ООН. В частности, Россия будет помогать в строительстве северокорейских космических спутников. КНДР проявляет большой интерес к ракетным технологиям.По словам Владимира Путина, имеется "много интересных проектов" в области транспорта, сельского хозяйства, и все же заметен военно-технический акцент взаимодействия. Северокорейский лидер посещает оборонные предприятия Комсомольска-на-Амуре. Его сопровождают высшие военные чиновники и руководители предприятий ОПК, в частности, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль. Ранее в Пхеньяне министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с новейшими образцами вооружений КНДР.Каким оружием КНДР поделится с Россией>>Запад серьезно обеспокоен взаимодействием России и Северной Кореи в военной сфере. По информации агентства Bloomberg, Пхеньян в 2023 году дважды потерпел неудачу с запуском разведывательного спутника, и здесь Москва способна помочь. Bloomberg также отмечает увлеченность Ким Чен Ына технологиями преодоления нагрева ракетных боеголовок при входе в атмосферу из космоса. КНДР создала свое ядерное оружие и средства его доставки, невзирая на суровые международные санкции. Армия Северной Кореи располагает тысячами современных дронов, САУ и РСЗО, огромным арсеналом тактических ракет, реактивных снарядов и артиллерийских боеприпасов (советского калибра), которые пригодились бы российской армии в зоне СВО.США и НАТО – в паникеПоспешность американских и британских предостережений о недопустимости военно-технического сотрудничества РФ и КНДР выдает степень страхов Запада перед неизбежностью геополитического поражения. Натовские эксперты опасаются, что Россия передаст Северной Корее технологии строительства атомных субмарин, а Пхеньян направит волонтеров, оружие и боеприпасы для Вооруженных сил РФ. Основной дискурс: "Если Северная Корея начнет военные поставки России, то они могут в разы перекрыть все то, что страны НАТО поставили Украине". Северокорейские добровольцы в зоне СВО – из области невероятного, и все же военный потенциал Пхеньяна весьма значителен.Армия КНДР занимает 4 место в мире по численности – 1,2 миллиона действующих военнослужащих. Обученность специалистов не вызывает сомнений. По данным справочника The Military Balance 2023, северокорейский арсенал включает более 100 межконтинентальных баллистических ракет, 30 баллистических ракет средней дальности и 60 баллистических ракет малой дальности, около 4000 танков, десятки тысяч единиц бронетехники и артиллерии. Новейшие северокорейские РСЗО закамуфлированы под гражданскую автотехнику, что повышает скрытность и живучесть. Такое оружие могло бы сыграть заметную роль на украинском ТВД. Напомню, ранее американцы тайно перебросили сотни тысяч артиллерийских снарядов из Южной Кореи украинским войскам.Министр обороны пообещал ядерную войну на полуострове>>Американские издания мучительно анализируют вероятное влияние КНДР на обстановку в зоне российской СВО, негодуют и недоумевают. Британские СМИ более других злословят, упражняются в демонизации РФ и КНДР, называя переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына "встречей законченных диктаторов" и "кровавым союзом". Здесь многие пытливые читатели могут задаться вопросом: если "страны-изгои" давно располагают гиперзвуковыми ракетами, как называть технологически отсталые страны НАТО, до сего дня не "оседлавшие" гиперзвук?Как бы ни оценивали на Западе происходящее, Россия намерена развивать взаимодействие с КНДР по всем возможным направлениям. Визит северокорейского лидера в Россию открывает новую эру сотрудничества, меняет баланс сил в Европе и Азии. Важно понимать, КНДР – не очень богатое, и все же суверенное (с 1956 года) государство с достаточно мощной экономикой (ОПК) и большим потенциалом развития. Дружественные отношения с Пхеньяном взаимовыгодны.Президент РФ Владимир Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР. Кроме того, Россия и Китай 13 сентября заявили о намерении не допустить введения новых санкций против КНДР. И неслучайно в этот же день бескомпромиссный госсекретарь США Энтони Блинкен признал конец однополярного миропорядка.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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