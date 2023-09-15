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ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Новой Каховки

ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Новой Каховки

ВСУ на этой неделе нанесли массированный удар по городу, нарушив электроснабжение 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T14:01+0400

2023-09-15T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Украинские войска нанесли удар по жилому кварталу города Новая Каховка в Херсонской области, сообщила горадминистрация в телеграм-канале.Как позднее уточнили в городской администрации, массированный удар пришелся по жилым многоэтажкам."На месте работают аварийно-спасательные службы", – цитирует РИА Новости сообщение местных властей.Украинские военные регулярно обстреливают Новую Каховку. Так, ВСУ на этой неделе нанесли массированный удар по городу, нарушив электроснабжение. При обстреле снаряды также прилетели на территорию горводоканала и станцию скорой помощи. Позже украинская армия при атаке повредила газопровод.На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, новости, обострение ситуации вокруг украины, украина