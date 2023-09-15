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Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов на 64%
Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов на 64%
В январе-августе Азербайджан экспортировал нефтепродукты на сумму 403 952,46 тысячи долларов 15.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-15T17:32+0400
2023-09-15T17:32+0400
2023-09-15T17:54+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Азербайджан за восемь месяцев 2023 года увеличил экспорт нефтепродуктов более чем на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении, на 53% – в стоимостном, говорится в отчете Государственного таможенного комитета страны, сообщает РИА Новости.По итогам 2022 года Азербайджан экспортировал 770,8 тысячи тонн нефтепродуктов на сумму 527,35 миллиона долларов.Азербайджан входит в топ-5 стран-импортеров топлива в Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, азербайджан, в мире
Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов на 64%
17:32 15.09.2023 (обновлено: 17:54 15.09.2023)
В январе-августе Азербайджан экспортировал нефтепродукты на сумму 403 952,46 тысячи долларов
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik.
Азербайджан за восемь месяцев 2023 года увеличил экспорт нефтепродуктов более чем на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении, на 53% – в стоимостном, говорится в отчете Государственного таможенного комитета страны, сообщает РИА Новости
.
"В январе-августе этого года Азербайджан экспортировал 678 402,9 тонны нефтепродуктов на сумму 403 952,46 тысячи долларов США. Стоимость экспортированных Азербайджаном нефтепродуктов за отчетный период по сравнению с показателем соответствующего периода 2022 года увеличилась на 52,9%, объем – на 64,3%", – говорится в сообщении.
По итогам 2022 года Азербайджан экспортировал 770,8 тысячи тонн нефтепродуктов на сумму 527,35 миллиона долларов.
Азербайджан входит в топ-5 стран-импортеров топлива в Грузию.