https://sputnik-georgia.ru/20230915/azerbaydzhan-uvelichil-eksport-nefteproduktov-na-64-282306473.html

Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов на 64%

Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов на 64%

В январе-августе Азербайджан экспортировал нефтепродукты на сумму 403 952,46 тысячи долларов 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T17:32+0400

2023-09-15T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Азербайджан за восемь месяцев 2023 года увеличил экспорт нефтепродуктов более чем на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении, на 53% – в стоимостном, говорится в отчете Государственного таможенного комитета страны, сообщает РИА Новости.По итогам 2022 года Азербайджан экспортировал 770,8 тысячи тонн нефтепродуктов на сумму 527,35 миллиона долларов.Азербайджан входит в топ-5 стран-импортеров топлива в Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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