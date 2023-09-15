https://sputnik-georgia.ru/20230915/chastnaya-ili-gosudarstvennaya---kakim-shkolam-vy-otdaete-predpochtenie-282292391.html
Частная или государственная - каким школам вы отдаете предпочтение?
Частная или государственная - каким школам вы отдаете предпочтение?
15.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-15T11:00+0400
2023-09-15T11:00+0400
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