https://sputnik-georgia.ru/20230915/dacha-stalina-v-podmoskove-vystavlena-na-torgi-za-sotni-millionov-rubley-282315943.html

Дача Сталина в Подмосковье выставлена на торги за сотни миллионов рублей

Дача Сталина в Подмосковье выставлена на торги за сотни миллионов рублей

В составе лота аренда участка площадью около 38 гектаров и объекты недвижимости суммарно на 3,8 тысячи квадратных метров 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T23:59+0400

2023-09-15T23:59+0400

2023-09-16T00:26+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Усадьбу "Липки-Алексеевское" в Мытищинском округе Подмосковья, где в начале 1930-х годов проживал "вождь народов" Иосиф Сталин, выставил на продажу финансовый институт развития в жилищной сфере России "Дом.РФ", сообщает РИА Новости.Начальная цена лота, в составе которого аренда участка площадью около 38 гектаров и объекты недвижимости суммарно на 3,8 тысячи квадратных метров, 403,5 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 октября, аукцион запланирован на 3 ноября. Усадьба Липки построена еще в XIX веке. До 1989 года являлась правительственной дачей. Усадьба известна тем, что в 1932-1934 годах в ней проживал Сталин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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