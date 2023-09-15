https://sputnik-georgia.ru/20230915/dtp-u-shkoly-na-vostoke-gruzii-podrostok-nasmert-sbil-zhenschinu-282301160.html

ДТП у школы на востоке Грузии: подросток насмерть сбил женщину

ДТП у школы на востоке Грузии: подросток насмерть сбил женщину

Автомобилем, в котором находилось шесть человек, управлял несовершеннолетний 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T15:05+0400

2023-09-15T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Женщина стала жертвой дорожно-транспортного происшествия, а несколько подростков пострадали в районе Сагареджо на востоке Грузии.По словам очевидцев, автомобиль, которым, предположительно, управлял несовершеннолетний, сбил женщину, которая шла возле третьей публичной школы, а затем врезался в дерево, передает Первый канал. Женщина погибла на месте, а находившиеся в машине ученики 1-й публичной школы Сагареджо пострадали. Шестеро школьников с различными травмами доставлены в клинику "Джео хоспиталс". Как сообщили в клинике, состояние школьников стабильное, никто из них не нуждается в реанимационном лечении. На месте была мобилизована полиция. Ведется расследование. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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