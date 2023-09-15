https://sputnik-georgia.ru/20230915/eks-genprokuror-gruzii-pod-sanktsiyami-ssha-sgb-izuchaet-vopros-282302028.html

Экс-генпрокурор Грузии под санкциями США: СГБ изучает вопрос

Экс-генпрокурор Грузии под санкциями США: СГБ изучает вопрос

Парцхаладзе был главным прокурором Грузии рекордно короткое время 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T15:24+0400

2023-09-15T15:24+0400

2023-09-15T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии изучает заявление Государственного департамента США в связи с бывшим генеральным прокурором страны Отаром Парцхаладзе, говорится в заявлении ведомства. США 14 сентября 2023 года расширили санкционные списки, связанные с Россией, включив в них дополнительное число компаний оборонно-промышленного комплекса, энергетического и финансового секторов и представителей элит. Парцхаладзе, являющийся гражданином Грузии и России, попал в список лиц с заблокированными активами, а гражданам США запрещается с ним сотрудничать. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Попавший под санкции США экс-генпрокурор Грузии не связан с госструктурами – Папуашвили>>Последнее время Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом. Грузия и международные санкции Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Санкции США против грузинских судей США 5 апреля 2023 года ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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