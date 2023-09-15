Эксперт: многие грузины из регионов ищут пути отъезда в Россию на заработки – видео
17:12 15.09.2023 (обновлено: 17:45 15.09.2023)
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После возобновления авиасообщения между Тбилиси и Москвой, а также упразднения визового режима многие граждане Грузии, особенно из регионов, ищут возможности отъезда на заработки в Россию. Так считает эксперт Анна Хотивришвили.
Эксперт по миграции ЕC и постсоветского пространства, замдиректора по международным связям Центра постсоветских стран Анна Хотивришвили выступила в ходе видеомоста Тбилиси-Москва на тему "Грозит ли Грузии демографический кризис?", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"У меня есть информация, что многие грузины, особенно из регионов, уже пытаются найти себе работу в России. Естественно, через тех грузин, которые в России уже обосновались. Такие люди пытаются найти работу в сфере обслуживания", – заявила Хотивришвили.
В прошлом году зафиксирован 10-летний максимум эмиграции из Грузии. Из страны уехали более 100 тысяч человек. Среди уехавших в прошлом году 62 процента – мужчины, 38 процентов – женщины. Согласно последнему социологическому исследованию от 3 мая 2023 года, каждый шестой гражданин Грузии задумывается об эмиграции.
"У меня есть информация, что многие грузины, особенно из регионов, уже пытаются найти себе работу в России. Естественно, через тех грузин, которые в России уже обосновались. Такие люди пытаются найти работу в сфере обслуживания", – заявила Хотивришвили.
В прошлом году зафиксирован 10-летний максимум эмиграции из Грузии. Из страны уехали более 100 тысяч человек. Среди уехавших в прошлом году 62 процента – мужчины, 38 процентов – женщины. Согласно последнему социологическому исследованию от 3 мая 2023 года, каждый шестой гражданин Грузии задумывается об эмиграции.