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Эксперт рассказала, почему грузины массово уезжают из Грузии в другие страны

Эксперт рассказала, почему грузины массово уезжают из Грузии в другие страны

Испокон веков переселение людей обусловлено желанием улучшить свою жизнь, экономическое положение, обеспечить семью стабильным и светлым будущим, считает... 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T15:45+0400

2023-09-15T15:45+0400

2023-09-15T15:56+0400

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Эксперт по миграции ЕC и постсоветского пространства, замдиректора по международным связям Центра постсоветских стран Анна Хотивришвили выступила в ходе видеомоста Тбилиси-Москва на тему "Грозит ли Грузии демографический кризис?", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По словам Хотивришвили, существует три основные причины, почему грузины покидают Грузию и уезжают за рубеж на поиски лучшей жизни."В первую очередь, в последнее время в Грузии сложилось непростое социальное положение. Всем известно, что люди пытаются найти лучший способ, чтобы содержать себя и свою семью в лучших бытовых условиях", – заявила Хотивришвили.Вторая причина, по версии эксперта, это долги и кредиты в банках, которые очень сложно оплачивать, зарабатывая деньги в Грузии.Третья причина, как считает Хотивришвили, это образование. Многие молодые люди уезжают за границу, чтобы получить качественное образование, позже там обосновываются, находят работу, легальные способы пребывания и больше не возвращаются на родину.В прошлом году зафиксирован 10-летний максимум эмиграции из Грузии. Из страны уехали более 100 тысяч человек. Среди уехавших в прошлом году: 62 процента – мужчины, 38 процентов – женщины. Согласно последнему социологическому исследованию от 3 мая 2023 года, каждый шестой гражданин Грузии задумывается об эмиграции.

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