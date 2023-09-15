https://sputnik-georgia.ru/20230915/gruziya-vybrala-film-na-soiskanie-premii-oskar-282299667.html
Грузия выбрала фильм на соискание премии "Оскар"
Грузия выбрала фильм на соискание премии "Оскар"
За право представлять Грузию на "Оскаре" боролись четыре картины 15.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-15T13:41+0400
2023-09-15T13:41+0400
2023-09-15T13:51+0400
культура
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новости
тинатин каджришвили
георгий овашвили
оскар
кинопремия "оскар"
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Фильм "Гражданин святой" режиссера Тинатин Каджришвили поборется за участие в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм" от Грузии, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии. Национальный центр кинематографии объявил отбор полнометражных художественных фильмов для ленты-претендента на американскую кинопремию "Оскар" в августе. Помимо "Гражданина святого" за право представлять Грузию на "Оскаре" боролись еще три картины: Из представленных фильмов специальная комиссия выбрала сильнейшего путем тайного голосования. Мировая премьера фильма Тинатин Каджришвили "Гражданин святой" состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где картина участвовала в главном конкурсе. По сюжету фильма, на главной площади шахтерского городка стоит крест с изображением святого, которого местные считают своим покровителем. Но однажды крест снимают на ремонт, статуя святого внезапно исчезает, а среди жителей вдруг появляется таинственный незнакомец. Главные роли в фильме, который был создан при поддержке киноцентра Грузии, исполнили Леван Берикашвили, Георгий Баблуани, Мари Кития и Гия Бурджанадзе. Американская Киноакадемия проведет 96-ю церемонию вручения премии "Оскар 10 марта 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, тинатин каджришвили, георгий овашвили, оскар, кинопремия "оскар"
культура, грузия, новости, тинатин каджришвили, георгий овашвили, оскар, кинопремия "оскар"
Грузия выбрала фильм на соискание премии "Оскар"
13:41 15.09.2023 (обновлено: 13:51 15.09.2023)
За право представлять Грузию на "Оскаре" боролись четыре картины
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Фильм "Гражданин святой" режиссера Тинатин Каджришвили поборется за участие в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм" от Грузии, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
Национальный центр кинематографии объявил отбор полнометражных художественных фильмов для ленты-претендента на американскую кинопремию "Оскар" в августе.
Помимо "Гражданина святого" за право представлять Грузию на "Оскаре" боролись еще три картины:
"Тайна надписи на горе Граклиани" – режиссер Лела Ципурия,
"Прекрасная Элене" – режиссер Георгий Овашвили,
"Дрозд, дрозд, ежевика" – режиссер Элене Навериани.
Из представленных фильмов специальная комиссия выбрала сильнейшего путем тайного голосования.
Мировая премьера фильма Тинатин Каджришвили "Гражданин святой" состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где картина участвовала в главном конкурсе.
По сюжету фильма, на главной площади шахтерского городка стоит крест с изображением святого, которого местные считают своим покровителем. Но однажды крест снимают на ремонт, статуя святого внезапно исчезает, а среди жителей вдруг появляется таинственный незнакомец.
Главные роли в фильме, который был создан при поддержке киноцентра Грузии, исполнили Леван Берикашвили, Георгий Баблуани, Мари Кития и Гия Бурджанадзе.
Американская Киноакадемия проведет 96-ю церемонию вручения премии "Оскар 10 марта 2024 года.