https://sputnik-georgia.ru/20230915/kakoy-pogoda-budet-zimoy-2023-2024-narodnye-primety-282305618.html

Какой погода будет зимой 2023-2024? Народные приметы

Какой погода будет зимой 2023-2024? Народные приметы

Зима 2023-2024, по предварительным прогнозам, будет достаточно холодной и солнечной, без обильных осадков 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T16:46+0400

2023-09-15T16:46+0400

2023-09-15T17:42+0400

погода

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/0c/273880734_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d8f5558b6f2a9546d107613f8d20d0b0.jpg

Однако долгосрочные прогнозы часто не сбываются, в отличие от предсказаний по народным приметам, руководствуясь которыми наши предки предугадывали, какой будет погода предстоящей зимой. Какой погода будет зимой 2023-2024 по народным приметам, читайте на сайте Sputnik Грузия. Какой погода будет зимой? За всю историю наблюдений нашими предками за природой накопилось много разных примет, по которым можно предугадать, какой погода будет зимой. По народным приметам зима будет теплой и неснежной, если в первый осенний месяц урожай грибов богатый, а если осень выдалась теплой – значит, зимний сезон будет долгий. Много рябины – значит, зима будет холодной, а если в ноябре в доме проснулась спящая муха, то зимний сезон предстоит теплый. В октябре на деревьях большое количество листьев – значит, зима будет суровой, а если много грибов в лесу – по приметам зимний сезон будет снежный. По народным приметам зимой ожидаются затяжные морозы, если летом было холодно, а осенью тепло, а если осенью погода была теплая и сухая, то зимний сезон будет поздним и сырым. Богатый урожай зерновых по приметам также указывает на снежную и холодную зиму. Материал подготовлен на основе открытых источников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, справки