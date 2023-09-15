https://sputnik-georgia.ru/20230915/kurs-lari-dollar-282291883.html

Курс лари на пятницу – 2,6362 GEL/$

Курс лари на пятницу – 2,6362 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0080 лари по отношению к доллару 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T09:20+0400

2023-09-15T09:20+0400

2023-09-15T09:20+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 сентября в размере 2,6362 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0080 лари по отношению к доллару.

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