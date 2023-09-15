https://sputnik-georgia.ru/20230915/kurs-lari-dollar-282291883.html
Курс лари на пятницу – 2,6362 GEL/$
Курс лари на пятницу – 2,6362 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0080 лари по отношению к доллару 15.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-15T09:20+0400
2023-09-15T09:20+0400
2023-09-15T09:20+0400
грузия
экономика
курс лари к доллару на сегодня в грузии
курс доллара
национальный банк грузии
лари
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282121322_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_992d159d0ae2182fb348c596888f2f72.jpg
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 сентября в размере 2,6362 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0080 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282121322_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0efa4c7404113e340de09555c9af51d9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, национальный банк грузии, лари, рубль
грузия, экономика, курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, национальный банк грузии, лари, рубль
Курс лари на пятницу – 2,6362 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0080 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 сентября в размере 2,6362 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0080 лари по отношению к доллару.