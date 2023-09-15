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Наконец-то школа!
Наконец-то школа!
С началом школы дети и их родители испытывают противоречивые чувства 15.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-15T11:28+0400
2023-09-15T11:28+0400
2023-09-15T11:49+0400
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Учебный процесс в государственных школах Грузии стартовал. И если большинство детей с неохотой возвращаются в мир контрольных работ и домашних заданий, то многие родители, напротив, радуются возможности заняться своими делами, пока их дети грызут гранит науки.Учеба в школах Грузии начинается 15 сентября и завершается в первую пятницу после 10 июня.По последним данным в Грузии 2 308 школ, в том числе 2 086 государственных и 222 частных.Больше всего школ (396) в регионе Имерети. Тбилиси по числу школ находится только на втором месте – 292 школы. Число учеников в школах составляет 624,5 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, школа
грузия, новости, общество, школа
Наконец-то школа!
11:28 15.09.2023 (обновлено: 11:49 15.09.2023)
С началом школы дети и их родители испытывают противоречивые чувства
Учебный процесс в государственных школах Грузии стартовал. И если большинство детей с неохотой возвращаются в мир контрольных работ и домашних заданий, то многие родители, напротив, радуются возможности заняться своими делами, пока их дети грызут гранит науки.
Учеба в школах Грузии начинается 15 сентября и завершается в первую пятницу после 10 июня.
По последним данным в Грузии 2 308 школ, в том числе 2 086 государственных и 222 частных.
Больше всего школ (396) в регионе Имерети. Тбилиси по числу школ находится только на втором месте – 292 школы. Число учеников в школах составляет 624,5 тысячи.