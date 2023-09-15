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Настоящий грузинский вкус: осенняя агроярмарка пройдет в Тбилиси
Настоящий грузинский вкус: осенняя агроярмарка пройдет в Тбилиси
Посетители мероприятия смогут познакомиться с уникальным вкусом грузинских продуктов 15.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-15T12:08+0400
2023-09-15T12:08+0400
2023-09-15T12:17+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Осенняя агроярмарка, где будут представлены натуральные грузинские продукты, пройдет в столичном парке "Деда Эна" 16-17 сентября, говорится в сообщении организаторов. Посетители мероприятия смогут познакомиться с уникальным вкусом грузинских продуктов, среди которых натуральный сыр, мед, варенье, аджика и многое другое. Мероприятия будут проходить в течение двух дней с 14:00 до 19:00 по тбилисскому времени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тбилиси
Настоящий грузинский вкус: осенняя агроярмарка пройдет в Тбилиси
12:08 15.09.2023 (обновлено: 12:17 15.09.2023)
Посетители мероприятия смогут познакомиться с уникальным вкусом грузинских продуктов
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Осенняя агроярмарка, где будут представлены натуральные грузинские продукты, пройдет в столичном парке "Деда Эна" 16-17 сентября, говорится в сообщении организаторов.
Посетители мероприятия смогут познакомиться с уникальным вкусом грузинских продуктов, среди которых натуральный сыр, мед, варенье, аджика и многое другое.
"Наряду с настоящими грузинскими продуктами вы также встретите результат особой традиции приготовления того или иного продукта. Продукция, представленная на агроярмарке, отличается своим происхождением – историческими, культурными или территориальными особенностями", – обещают организаторы.
Мероприятия будут проходить в течение двух дней с 14:00 до 19:00 по тбилисскому времени.