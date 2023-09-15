https://sputnik-georgia.ru/20230915/otkrytie-uchenykh-rak-molochnoy-zhelezy-mozhno-diagnostirovat-cherez-grudnoe-moloko-282315621.html

Открытие ученых: рак молочной железы можно диагностировать через грудное молоко

Открытие ученых: рак молочной железы можно диагностировать через грудное молоко

Ученые выяснили, что образец грудного молока содержит больше ДНК, чем образец крови 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T23:15+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грудное молоко, которое содержит ДНК опухолей молочной железы, можно использовать как жидкостную биопсии для диагностики рака на ранних стадиях – это установила группа исследователей из испанского Института онкологии Валь-д'Эброн (VHIO), сообщает РИА Новости.Ученые объяснили, что образец грудного молока содержит больше ДНК, чем образец крови. Из 15 женщин с раком молочной железы, диагностированным уже во время беременности или после родов, у 13 в молоке обнаружили ту же мутации, что и в опухоли, которая у них была. А вот образцах крови положительный результат был получен только в одном случае. В дальнейшем ученые намерены провести более масштабное исследование. Планируется взять образцы грудного молока у 5000 здоровых женщин по всему миру, забеременевших в возрасте 40 лет и старше или в любом возрасте, являющихся носителями мутаций, повышающих риск развития рака молочной железы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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