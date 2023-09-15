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Открытие ученых: рак молочной железы можно диагностировать через грудное молоко
Открытие ученых: рак молочной железы можно диагностировать через грудное молоко
Ученые выяснили, что образец грудного молока содержит больше ДНК, чем образец крови 15.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-15T23:15+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грудное молоко, которое содержит ДНК опухолей молочной железы, можно использовать как жидкостную биопсии для диагностики рака на ранних стадиях – это установила группа исследователей из испанского Института онкологии Валь-д'Эброн (VHIO), сообщает РИА Новости.Ученые объяснили, что образец грудного молока содержит больше ДНК, чем образец крови. Из 15 женщин с раком молочной железы, диагностированным уже во время беременности или после родов, у 13 в молоке обнаружили ту же мутации, что и в опухоли, которая у них была. А вот образцах крови положительный результат был получен только в одном случае. В дальнейшем ученые намерены провести более масштабное исследование. Планируется взять образцы грудного молока у 5000 здоровых женщин по всему миру, забеременевших в возрасте 40 лет и старше или в любом возрасте, являющихся носителями мутаций, повышающих риск развития рака молочной железы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Открытие ученых: рак молочной железы можно диагностировать через грудное молоко
23:15 15.09.2023 (обновлено: 00:07 16.09.2023)
Ученые выяснили, что образец грудного молока содержит больше ДНК, чем образец крови
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik
. Грудное молоко, которое содержит ДНК опухолей молочной железы, можно использовать как жидкостную биопсии для диагностики рака на ранних стадиях – это установила группа исследователей из испанского Института онкологии Валь-д'Эброн (VHIO), сообщает РИА Новости
.
"Рак молочной железы, возникший во время беременности (PrBC) и после родов (PPBC), обычно диагностируется на более поздних стадиях по сравнению с другими видами рака молочной железы, что ухудшает его прогноз… Мы впервые сообщаем, что бесклеточная опухолевая ДНК (ctDNA) присутствует в грудном молоке, полученном от больных раком молочной железы. Анализ ctDNA из грудного молока с помощью капельной цифровой ПЦР выявляет опухолевые варианты в 87% случаев", – говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cancer Discovery.
Ученые объяснили, что образец грудного молока содержит больше ДНК, чем образец крови. Из 15 женщин с раком молочной железы, диагностированным уже во время беременности или после родов, у 13 в молоке обнаружили ту же мутации, что и в опухоли, которая у них была. А вот образцах крови положительный результат был получен только в одном случае.
В дальнейшем ученые намерены провести более масштабное исследование. Планируется взять образцы грудного молока у 5000 здоровых женщин по всему миру, забеременевших в возрасте 40 лет и старше или в любом возрасте, являющихся носителями мутаций, повышающих риск развития рака молочной железы.