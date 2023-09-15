https://sputnik-georgia.ru/20230915/postnye-dni-v-oktyabre-2023-chto-nelzya-est-po-dnyam-282312852.html
Постные дни в октябре 2023: что нельзя есть по дням
Постные дни в октябре 2023: что нельзя есть по дням
По церковному календарю православные ежегодно соблюдают четыре многодневных и три однодневных поста, которые помогают верующим духовно совершенствоваться 15.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-15T20:15+0400
2023-09-15T20:15+0400
2023-09-15T20:56+0400
религия
справки
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По церковному календарю православные ежегодно соблюдают четыре многодневных и три однодневных поста, которые помогают верующим духовно совершенствоваться Верующие также в течение года, кроме Святок и сплошных седмиц, постятся по средам и пятницам. Сколько постных дней в октябре 2023 года, что нельзя есть в пост, читайте в Sputnik Грузия. Постные дни в октябре 2023 По церковному календарю в октябре 2023 года многодневных постов нет – в течение месяца верующие могут поститься только по средам и пятницам. Постный день в среду напоминает о предательстве Иуды, продавшего своего Учителя за 30 серебряников, а в пятницу – о крестных страданиях и смерти Иисуса на кресте. Постные дни в октябре 2023 выпадают на 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 числа. Людям, соблюдающим пост, нельзя в постные дни есть молочные, мясные и рыбные продукты, а также яйца. В октябре 2023 в постные дни разрешается есть растительную пищу, включая овощи и фрукты. Верующим в постные дни нельзя переедать и напиваться. От поста чаще всего освобождаются тяжелобольные люди, путешественники, военные, люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, кормящие матери, беременные женщины и дети до семи лет, которым не рекомендовано строго поститься. Материал подготовлен на основе открытых источников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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религия , справки
Постные дни в октябре 2023: что нельзя есть по дням
20:15 15.09.2023 (обновлено: 20:56 15.09.2023)
По церковному календарю православные ежегодно соблюдают четыре многодневных и три однодневных поста, которые помогают верующим духовно совершенствоваться
По церковному календарю православные ежегодно соблюдают четыре многодневных и три однодневных поста, которые помогают верующим духовно совершенствоваться
Верующие также в течение года, кроме Святок и сплошных седмиц, постятся по средам и пятницам.
Сколько постных дней в октябре 2023 года, что нельзя есть в пост, читайте в Sputnik Грузия.
Постные дни в октябре 2023
По церковному календарю в октябре 2023 года многодневных постов нет – в течение месяца верующие могут поститься только по средам и пятницам. Постный день в среду напоминает о предательстве Иуды, продавшего своего Учителя за 30 серебряников, а в пятницу – о крестных страданиях и смерти Иисуса на кресте.
Постные дни в октябре 2023 выпадают на 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 числа.
Людям, соблюдающим пост, нельзя в постные дни есть молочные, мясные и рыбные продукты, а также яйца.
В октябре 2023 в постные дни разрешается есть растительную пищу, включая овощи и фрукты. Верующим в постные дни нельзя переедать и напиваться.
От поста чаще всего освобождаются тяжелобольные люди, путешественники, военные, люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, кормящие матери, беременные женщины и дети до семи лет, которым не рекомендовано строго поститься.
Материал подготовлен на основе открытых источников.