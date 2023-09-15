https://sputnik-georgia.ru/20230915/postnye-dni-v-oktyabre-2023-chto-nelzya-est-po-dnyam-282312852.html

Постные дни в октябре 2023: что нельзя есть по дням

Постные дни в октябре 2023: что нельзя есть по дням

По церковному календарю православные ежегодно соблюдают четыре многодневных и три однодневных поста, которые помогают верующим духовно совершенствоваться 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T20:15+0400

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религия

справки

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По церковному календарю православные ежегодно соблюдают четыре многодневных и три однодневных поста, которые помогают верующим духовно совершенствоваться Верующие также в течение года, кроме Святок и сплошных седмиц, постятся по средам и пятницам. Сколько постных дней в октябре 2023 года, что нельзя есть в пост, читайте в Sputnik Грузия. Постные дни в октябре 2023 По церковному календарю в октябре 2023 года многодневных постов нет – в течение месяца верующие могут поститься только по средам и пятницам. Постный день в среду напоминает о предательстве Иуды, продавшего своего Учителя за 30 серебряников, а в пятницу – о крестных страданиях и смерти Иисуса на кресте. Постные дни в октябре 2023 выпадают на 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 числа. Людям, соблюдающим пост, нельзя в постные дни есть молочные, мясные и рыбные продукты, а также яйца. В октябре 2023 в постные дни разрешается есть растительную пищу, включая овощи и фрукты. Верующим в постные дни нельзя переедать и напиваться. От поста чаще всего освобождаются тяжелобольные люди, путешественники, военные, люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, кормящие матери, беременные женщины и дети до семи лет, которым не рекомендовано строго поститься. Материал подготовлен на основе открытых источников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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