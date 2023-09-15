https://sputnik-georgia.ru/20230915/snova-v-shkolu-15-sentyabrya-v-gruzii-nachalsya-novyy-uchebnyy-god---video-282301053.html

Снова в школу! 15 сентября в Грузии начался новый учебный год - видео

Снова в школу! 15 сентября в Грузии начался новый учебный год - видео

В школах Грузии 15 сентября начался новый учебный год. Министерство образования страны не стало откладывать открытие школ на понедельник, 18 сентября. Смотрите... 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T14:51+0400

2023-09-15T14:51+0400

2023-09-15T14:51+0400

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начало нового учебного года в грузии

образование

образование в грузии

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В этом году порог школы в Грузии переступили более 60 тысяч первоклассников. На данный момент в стране насчитывается 2308 школ, из них 222 - частные. Учеба в школах Грузии длится 12 лет, а принимают в них детей с шести лет. Никакой специальной подготовки для поступления в школу не требуется.

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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