https://sputnik-georgia.ru/20230915/snova-v-shkolu-15-sentyabrya-v-gruzii-nachalsya-novyy-uchebnyy-god---video-282301053.html
Снова в школу! 15 сентября в Грузии начался новый учебный год - видео
Снова в школу! 15 сентября в Грузии начался новый учебный год - видео
В школах Грузии 15 сентября начался новый учебный год. Министерство образования страны не стало откладывать открытие школ на понедельник, 18 сентября. Смотрите... 15.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-15T14:51+0400
2023-09-15T14:51+0400
2023-09-15T14:51+0400
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видео-новости из грузии
мультимедиа
школа
начало нового учебного года в грузии
образование
образование в грузии
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В этом году порог школы в Грузии переступили более 60 тысяч первоклассников. На данный момент в стране насчитывается 2308 школ, из них 222 - частные. Учеба в школах Грузии длится 12 лет, а принимают в них детей с шести лет. Никакой специальной подготовки для поступления в школу не требуется.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, школа, начало нового учебного года в грузии, образование, образование в грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, школа, начало нового учебного года в грузии, образование, образование в грузии, видео
Снова в школу! 15 сентября в Грузии начался новый учебный год - видео
В школах Грузии 15 сентября начался новый учебный год. Министерство образования страны не стало откладывать открытие школ на понедельник, 18 сентября. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как ученики пошли на занятия.
В этом году порог школы в Грузии переступили более 60 тысяч первоклассников. На данный момент в стране насчитывается 2308 школ, из них 222 - частные. Учеба в школах Грузии длится 12 лет, а принимают в них детей с шести лет. Никакой специальной подготовки для поступления в школу не требуется.