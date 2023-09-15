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Сотрудникам скорой помощи в Грузии увеличивают зарплату
Сотрудникам скорой помощи в Грузии увеличивают зарплату
Увеличенную зарплату получат до четырех тысяч сотрудников Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Грузии 15.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-15T16:26+0400
2023-09-15T16:26+0400
2023-09-15T16:26+0400
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центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Зарплата сотрудников Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Грузии с октября 2023 года вырастет на 10%, говорится в сообщении на сайте Минздрава. По данным ведомства, всего увеличенную зарплату получат до четырех тысяч сотрудников бригад скорой помощи и центральной диспетчерской Центра. Зарплата врача скорой помощи составит в среднем 2 184 лари в месяц при работе в восемь смен, реферального врача – 2 536 лари, фельдшера – 2 184 лари, мотомедика – 2 184 лари, младшего врача – 1 800 лари, медсестры – 1 664 лари, водителя – 1 520 лари, диспетчера – 1 392 лари, заведующего стационаром – 1 648 лари, начальника смены – 2 560 лари, замначальника смены – 2 128 лари, оператора – 1 024 лари. (Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,6362 GEL/$1). При этом, как отмечают в Минздраве, с 2024 года зарплата вновь увеличится на 10%, а медицинское страхование для сотрудников Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Грузии уже улучшено. В Грузии функционирует как частная неотложная помощь, так и государственная. Вызов государственной неотложной помощи бесплатный для всех, для этого нужно позвонить по номеру 112, который доступен и при нулевом балансе на телефоне и даже без сим-карты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, тбилиси, минздрав
грузия, новости, общество, центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, тбилиси, минздрав
Сотрудникам скорой помощи в Грузии увеличивают зарплату
Увеличенную зарплату получат до четырех тысяч сотрудников Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Грузии
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Зарплата сотрудников Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Грузии с октября 2023 года вырастет на 10%, говорится в сообщении на сайте Минздрава.
По данным ведомства, всего увеличенную зарплату получат до четырех тысяч сотрудников бригад скорой помощи и центральной диспетчерской Центра.
"Изменения направлены на улучшение условий труда сотрудников и создание для них достойной рабочей среды", – отмечено в сообщении Минздрава страны.
Зарплата врача скорой помощи составит в среднем 2 184 лари в месяц при работе в восемь смен, реферального врача – 2 536 лари, фельдшера – 2 184 лари, мотомедика – 2 184 лари, младшего врача – 1 800 лари, медсестры – 1 664 лари, водителя – 1 520 лари, диспетчера – 1 392 лари, заведующего стационаром – 1 648 лари, начальника смены – 2 560 лари, замначальника смены – 2 128 лари, оператора – 1 024 лари.
(Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,6362 GEL/$1).
При этом, как отмечают в Минздраве, с 2024 года зарплата вновь увеличится на 10%, а медицинское страхование для сотрудников Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Грузии уже улучшено.
В Грузии функционирует как частная неотложная помощь, так и государственная. Вызов государственной неотложной помощи бесплатный для всех, для этого нужно позвонить по номеру 112, который доступен и при нулевом балансе на телефоне и даже без сим-карты.