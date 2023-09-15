https://sputnik-georgia.ru/20230915/sotrudnikam-skoroy-pomoschi-v-gruzii-uvelichivayut-zarplatu-282303739.html

Сотрудникам скорой помощи в Грузии увеличивают зарплату

Сотрудникам скорой помощи в Грузии увеличивают зарплату

Увеличенную зарплату получат до четырех тысяч сотрудников Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Грузии 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T16:26+0400

2023-09-15T16:26+0400

2023-09-15T16:26+0400

грузия

новости

общество

центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи

тбилиси

минздрав

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/02/280782656_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_837403471ff28bfd252258d52d71df62.jpg

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Зарплата сотрудников Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Грузии с октября 2023 года вырастет на 10%, говорится в сообщении на сайте Минздрава. По данным ведомства, всего увеличенную зарплату получат до четырех тысяч сотрудников бригад скорой помощи и центральной диспетчерской Центра. Зарплата врача скорой помощи составит в среднем 2 184 лари в месяц при работе в восемь смен, реферального врача – 2 536 лари, фельдшера – 2 184 лари, мотомедика – 2 184 лари, младшего врача – 1 800 лари, медсестры – 1 664 лари, водителя – 1 520 лари, диспетчера – 1 392 лари, заведующего стационаром – 1 648 лари, начальника смены – 2 560 лари, замначальника смены – 2 128 лари, оператора – 1 024 лари. (Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,6362 GEL/$1). При этом, как отмечают в Минздраве, с 2024 года зарплата вновь увеличится на 10%, а медицинское страхование для сотрудников Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Грузии уже улучшено. В Грузии функционирует как частная неотложная помощь, так и государственная. Вызов государственной неотложной помощи бесплатный для всех, для этого нужно позвонить по номеру 112, который доступен и при нулевом балансе на телефоне и даже без сим-карты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, тбилиси, минздрав