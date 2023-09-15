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Студентам в Грузии обнулят долги перед вузами
Студентам в Грузии обнулят долги перед вузами
Порядка 30 тысяч молодых людей в Грузии потеряли статус студента из-за неуплаты за учебу 15.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-15T11:48+0400
2023-09-15T11:48+0400
2023-09-15T12:15+0400
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тбилиси
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георгий амилахвари
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Учащимся грузинских вузов, которым приостановили статус студента из-за неуплаты стоимости за учебу, спишут финансовую задолженность, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По информации главы грузинского правительства, из-за финансовой задолженности статус приостановлен примерно 30 тысячам студентов. Задолженность студентов, по информации премьера, составляет около 40 миллионов лари (более 15 миллионов долларов). "Указанный вопрос должен быть срочно решен. Думаю, что очень важно предоставить возможность нашей молодежи, нашим студентам, после списывания этой финансовой задолженности вновь продолжить учебу", – отметил премьер. Глава грузинского правительства поручил министру образования и науки Грузии Георгию Амилахвари, а также министру финансов Грузии Лаше Хуцишвили сегодня же начать коммуникацию для решения вопроса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, тбилиси, ираклий гарибашвили, георгий амилахвари
Студентам в Грузии обнулят долги перед вузами
11:48 15.09.2023 (обновлено: 12:15 15.09.2023)
Порядка 30 тысяч молодых людей в Грузии потеряли статус студента из-за неуплаты за учебу
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Учащимся грузинских вузов, которым приостановили статус студента из-за неуплаты стоимости за учебу, спишут финансовую задолженность, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
По информации главы грузинского правительства, из-за финансовой задолженности статус приостановлен примерно 30 тысячам студентов.
"По моему решению у всех студентов, у кого приостановлен статус из-за финансовой задолженности, задолженность будет обнулена и, в случае желания, они смогут восстановить статус и продолжить учебу в своих университетах", – заявил Гарибашвили.
Задолженность студентов, по информации премьера, составляет около 40 миллионов лари (более 15 миллионов долларов).
"Указанный вопрос должен быть срочно решен. Думаю, что очень важно предоставить возможность нашей молодежи, нашим студентам, после списывания этой финансовой задолженности вновь продолжить учебу", – отметил премьер.
Глава грузинского правительства поручил министру образования и науки Грузии Георгию Амилахвари, а также министру финансов Грузии Лаше Хуцишвили сегодня же начать коммуникацию для решения вопроса.