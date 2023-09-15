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Впервые в Грузии проходит форум википедистов Центральной и Восточной Европы
Впервые в Грузии проходит форум википедистов Центральной и Восточной Европы
В форуме участвуют 160 представителей редакторов "Википедии" и ее партнерских проектов из стран Центральной и Восточной Европы 15.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-15T19:25+0400
2023-09-15T19:25+0400
2023-09-15T19:34+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Форум википедистов Центральной и Восточной Европы открылся в Тбилисском государственном университете им. Иване Джавахишвили (ТГУ), сообщает Первый канал. Мероприятие википедистов Центральной и Восточной Европы – это ежегодная встреча редакторов "Википедии" и ее партнерских проектов в регионе. Форум, в котором принимают участие 160 представителей стран Центральной и Восточной Европы, проводится в Грузии впервые. На открытии форума выступили генеральный директор Первого канала Грузии Тинатин Бердзенишвили и председатель парламентского комитета по культуре Элисо Болквадзе. Бердзенишвили подчеркнула, что Общественный вещатель тесно сотрудничает с "Википедией", одним из менеджеров грузинской "Википедии" является сотрудник Первого канала Михаил Чабукашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, элисо болквадзе
Впервые в Грузии проходит форум википедистов Центральной и Восточной Европы
19:25 15.09.2023 (обновлено: 19:34 15.09.2023)
В форуме участвуют 160 представителей редакторов "Википедии" и ее партнерских проектов из стран Центральной и Восточной Европы
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Форум википедистов Центральной и Восточной Европы открылся в Тбилисском государственном университете им. Иване Джавахишвили (ТГУ), сообщает Первый канал.
Мероприятие википедистов Центральной и Восточной Европы – это ежегодная встреча редакторов "Википедии" и ее партнерских проектов в регионе. Форум, в котором принимают участие 160 представителей стран Центральной и Восточной Европы, проводится в Грузии впервые.
На открытии форума выступили генеральный директор Первого канала Грузии Тинатин Бердзенишвили и председатель парламентского комитета по культуре Элисо Болквадзе.
"Думаю, что "Википедия" имеет много общего с Общественным вещателем, потому что и то и другое служит распространению знаний, а одна из функций Общественного вещателя заключается именно в этом. Символично, что сегодня мы встречаемся в университете, ведь сегодня началась учеба", – сказала Бердзенишвили.
Бердзенишвили подчеркнула, что Общественный вещатель тесно сотрудничает с "Википедией", одним из менеджеров грузинской "Википедии" является сотрудник Первого канала Михаил Чабукашвили.