https://sputnik-georgia.ru/20230915/vpervye-v-gruzii-prokhodit-forum-vikipedistov-tsentralnoy-i-vostochnoy-evropy-282312183.html

Впервые в Грузии проходит форум википедистов Центральной и Восточной Европы

Впервые в Грузии проходит форум википедистов Центральной и Восточной Европы

В форуме участвуют 160 представителей редакторов "Википедии" и ее партнерских проектов из стран Центральной и Восточной Европы 15.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-15T19:25+0400

2023-09-15T19:25+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Форум википедистов Центральной и Восточной Европы открылся в Тбилисском государственном университете им. Иване Джавахишвили (ТГУ), сообщает Первый канал. Мероприятие википедистов Центральной и Восточной Европы – это ежегодная встреча редакторов "Википедии" и ее партнерских проектов в регионе. Форум, в котором принимают участие 160 представителей стран Центральной и Восточной Европы, проводится в Грузии впервые. На открытии форума выступили генеральный директор Первого канала Грузии Тинатин Бердзенишвили и председатель парламентского комитета по культуре Элисо Болквадзе. Бердзенишвили подчеркнула, что Общественный вещатель тесно сотрудничает с "Википедией", одним из менеджеров грузинской "Википедии" является сотрудник Первого канала Михаил Чабукашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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