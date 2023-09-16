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Польша запрещает въезд легковых автомобилей с регистрацией РФ
Польша запрещает въезд легковых автомобилей с регистрацией РФ
Въезд будет запрещен даже в туристических целях и даже на короткий срок 16.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-16T19:01+0400
2023-09-16T19:01+0400
2023-09-16T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Польша с воскресенья запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, сообщил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. Граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, россия, польша, украина, обострение ситуации вокруг украины
в мире, новости, россия, польша, украина, обострение ситуации вокруг украины
Польша запрещает въезд легковых автомобилей с регистрацией РФ
Въезд будет запрещен даже в туристических целях и даже на короткий срок
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Польша с воскресенья запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, сообщил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский.
Граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
"В связи с публикацией 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезда на территорию ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь", – цитирует Каминьского РИА Новости.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.