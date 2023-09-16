https://sputnik-georgia.ru/20230916/282321278.html

Польша запрещает въезд легковых автомобилей с регистрацией РФ

Польша запрещает въезд легковых автомобилей с регистрацией РФ

Въезд будет запрещен даже в туристических целях и даже на короткий срок 16.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-16T19:01+0400

2023-09-16T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Польша с воскресенья запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, сообщил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. Граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, россия, польша, украина, обострение ситуации вокруг украины