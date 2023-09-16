https://sputnik-georgia.ru/20230916/282321595.html
Эрдоган предложил России, Азербайджану и Армении провести встречу по Карабаху
Эрдоган предложил России, Азербайджану и Армении провести встречу по Карабаху
Для таких переговоров политик предложил собраться лидерам этих стран 16.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-16T20:21+0400
2023-09-16T20:21+0400
2023-09-16T20:14+0400
в мире
новости
политика
азербайджан
армения
сша
владимир путин
никол пашинян
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/10/282321777_0:0:3038:1708_1920x0_80_0_0_78b5e96fd9ca6782810329daf45166e8.jpg
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Москве, Баку и Еревану провести встречу по Карабаху, сообщает РИА Новости.Для таких переговоров политик предложил собраться лидерам этих стран: президенту РФ Владимиру Путину, премьеру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Альеву.Президент Турции отметил, что намерен обсудить встречу с Алиевым. Он добавил, что ответа на предложение Анкары пока не последовало.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, статус Карабаха определил сам Ереван.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
азербайджан
армения
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/10/282321777_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_890c7e2e61f171b048ad9861f1510c7e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, азербайджан, армения, сша, владимир путин, никол пашинян, оон
в мире, новости, политика, азербайджан, армения, сша, владимир путин, никол пашинян, оон
Эрдоган предложил России, Азербайджану и Армении провести встречу по Карабаху
Для таких переговоров политик предложил собраться лидерам этих стран
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik.
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Москве, Баку и Еревану провести встречу по Карабаху, сообщает РИА Новости.
Для таких переговоров политик предложил собраться лидерам этих стран: президенту РФ Владимиру Путину, премьеру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Альеву.
"Мы выступили с предложением провести трехстороннюю встречу, даже четырехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе с моим участием и с Путиным, Алиевым и Пашиняном", – сообщил Эрдоган на брифинге перед вылетом в США на ГА ООН.
Президент Турции отметил, что намерен обсудить встречу с Алиевым. Он добавил, что ответа на предложение Анкары пока не последовало.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, статус Карабаха определил сам Ереван.