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Эрдоган предложил России, Азербайджану и Армении провести встречу по Карабаху

Эрдоган предложил России, Азербайджану и Армении провести встречу по Карабаху

Для таких переговоров политик предложил собраться лидерам этих стран 16.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Москве, Баку и Еревану провести встречу по Карабаху, сообщает РИА Новости.Для таких переговоров политик предложил собраться лидерам этих стран: президенту РФ Владимиру Путину, премьеру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Альеву.Президент Турции отметил, что намерен обсудить встречу с Алиевым. Он добавил, что ответа на предложение Анкары пока не последовало.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, статус Карабаха определил сам Ереван.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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