https://sputnik-georgia.ru/20230916/akh-eta-svadba-skolko-brakov-zaregistrirovali-v-gruzii-za-polgoda-282320874.html

Ах, эта свадьба: сколько браков зарегистрировали в Грузии за полгода?

Ах, эта свадьба: сколько браков зарегистрировали в Грузии за полгода?

Больше всего браков в Грузии в первой половине 2023 года было зарегистрировано в столице 16.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-16T17:41+0400

2023-09-16T17:41+0400

2023-09-16T18:16+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Более 10 тысяч регистраций браков было зафиксировано в Грузии в период с 1 января по 30 июня 2023 года, говорится в информации Национальной службы статистики "Сакстат". По данным службы, за первое полугодие 2023 года было зарегистрировано 10 366 браков. Сама церемония регистрации брака в Грузии простая и бесплатная, если не проводить торжественную церемонию и зарегистрировать брак в Домах юстиции или в Агентстве гражданских сервисов. Для вступления в брак в Доме юстиции достаточно заполнить форму в этом учреждении и представить двух свидетелей. Церемония проходит в день подачи регистрации. Пик браков в Грузии приходится, как правило, на осень: в среднем в месяц регистрируются три тысячи браков, весной среднее число браков составляет две тысячи в месяц, летом – 2,5 тысячи, а зимой – от 1,5 до 2 тысяч. За шесть месяцев 2023 года по числу зарегистрированных браков на первое место вышел Тбилиси, где было оформлено 3 053 брака, на втором месте – регион Имерети (1 617 браков), а не третьем – Квемо Картли (1 304). Согласно данным "Сакстата," средний возраст регистрации первого брака в Грузии составляет 29 лет для женщин и 32 года для мужчин. При этом за последние 10 лет возраст вступления в брак женщин увеличился на три года, а мужчин – на два. Средний возраст вступления в повторный брак составляет 42 года для мужчин и 40 для женщин. Интересно, что в Грузии в пенсионном возрасте мужчины в два раза чаще вступают в брак, чем женщины, а вот в в возрасте до 25 лет картина полностью противоположная. Средний срок брака в Грузии составляет 11 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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