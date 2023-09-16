https://sputnik-georgia.ru/20230916/borba-s-brakonerstvom-v-gruzii-vyyavleny-sotni-faktov-nezakonnoy-lovli-ryby-282320601.html

Борьба с браконьерством в Грузии: выявлены сотни фактов незаконной ловли рыбы

Борьба с браконьерством в Грузии: выявлены сотни фактов незаконной ловли рыбы

За последние четыре месяца в стране выявили более 300 фактов незаконной рыбалки 16.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-16T17:01+0400

2023-09-16T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Сотрудники департамента надзора за охраной окружающей среды Минприроды Грузии в период с 1 мая по 31 августа 2023 года выявили 309 фактов незаконной рыбной ловли, говорится в сообщении ведомства. По данным департамента, из выявленных фактов 150 передали в МВД Грузии для возбуждения уголовных дел. Наибольшее число нарушений зафиксировано регионах в Имерети, Мцхета-Мтианети, Квемо Картли и Кахети. В столице Грузии на незаконной рыбной ловле попались 14 человек.Всего же за первые восемь месяцев этого года, с 1 января по 31 августа, в Грузии зафиксировано 499 фактов незаконной рыбной ловли. При этом из всех нарушений правил рыбной ловли самое распространенное – ловля сетью, на втором месте – электрошоком, а на третьем – ловля рыбы при помощи садков. В Грузии запрещена рыбалка с использованием электротока, электрошокера, самодельного электронного устройства, взрывного или отравляющего вещества, а также других средств массового уничтожения. Это расценивается как браконьерство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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