https://sputnik-georgia.ru/20230916/chto-esli-gruziya-prisoedinitsya-k-antirossiyskim-sanktsiyam-282324256.html

Что, если Грузия присоединится к антироссийским санкциям

Что, если Грузия присоединится к антироссийским санкциям

Экономика Грузии уже третий год стремительно развивается и два года подряд на фоне рецессии в мире показывала двузначный рост. 16.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-16T21:49+0400

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После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах.По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%.А средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2023 года составил 7,2%.По большому счету, успех грузинской экономики приходится за счет слаженого и успешного экономичсекого сотрудничества с соседней Россией, с которой разорваны дипотношения. На долю РФ приходится 12,4% от общего торгового оборота Грузии.Кроме того, заслуга России и в успехах грузинского туризма, который буквально восстал из пепла после пандемии COVD-19. А в результате отмены в мае 2023 года Россией визового режима и запрета на прямое авиасообщение, введенного в 2019 году, доходы туризма стали рекордными.Ну а самый большой импульс для экономики Грузии на сегодняшний день – это денежные переводы, почти 45% которых осуществляются из России. При таком раскладе можно заключить, что без России говорить о столь стремительном росте ВВП Грузии не пришлось бы.

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