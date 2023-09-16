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Дома в Кахети восстанавливают после стихийного бедствия
Дома в Кахети восстанавливают после стихийного бедствия
В Гурджаани меняют крыши домов, поврежденных из-за сильного ветра 16.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-16T13:01+0400
2023-09-16T13:01+0400
2023-09-16T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Работы по замене крыш, поврежденных в результате стихии в Гурджаанском районе (регион Кахети) на востоке Грузии, ведутся в активном режиме.Гурджаанский район несколько раз пострадал от стихии. Ветер снес крыши с пяти жилых многоэтажных домов в городе Гурджаани, а также повредил крыши около 70 домов в разных селах, в том числе в Веджини, Колаги, Бакурцихе, Велисцихе и Карденахи. Губернатор Георгий Аладашвили и депутат парламента Давид Сонгулашвили в субботу утром ознакомились с процессом работ вместе с представителями местных властей.По решению правительства, для устранения последствий катастрофы были выделены финансовые средства, по всему району будет заменены крышы на 131 доме. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, кахети, ветер, стихийное бедствие, гурджаанский район, общество
новости, грузия, происшествия, кахети, ветер, стихийное бедствие, гурджаанский район, общество
Дома в Кахети восстанавливают после стихийного бедствия
В Гурджаани меняют крыши домов, поврежденных из-за сильного ветра
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Работы по замене крыш, поврежденных в результате стихии в Гурджаанском районе (регион Кахети) на востоке Грузии, ведутся в активном режиме.
Гурджаанский район несколько раз пострадал от стихии. Ветер снес крыши с пяти жилых многоэтажных домов в городе Гурджаани, а также повредил крыши около 70 домов в разных селах, в том числе в Веджини, Колаги, Бакурцихе, Велисцихе и Карденахи.
Губернатор Георгий Аладашвили и депутат парламента Давид Сонгулашвили в субботу утром ознакомились с процессом работ вместе с представителями местных властей.
По решению правительства, для устранения последствий катастрофы были выделены финансовые средства, по всему району будет заменены крышы на 131 доме.