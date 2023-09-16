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Фольклорный фестиваль соберет в Грузии ансамбли из разных стран
Фольклорный фестиваль соберет в Грузии ансамбли из разных стран
Участие в фестивале примут ансамбли из Италии, Бельгии, Нидерландов и других стран Европы 16.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-16T21:42+0400
2023-09-16T21:42+0400
2023-09-16T21:42+0400
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концерт
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Международный фестиваль фольклора под названием "Грузия" пройдет 18-22 сентября в разных городах страны, говорится в сообщении организаторов. Концерты в Грузии проведут фольклорные ансамбли из Италии, Бельгии, Нидерландов, Великобритании и Финляндии. Организаторы отмечают, что все члены ансамблей многие годы изучают и исполняют грузинские народные песни. В рамках фестиваля пройдет три концерта: Фестиваль "Грузия" пройдет при организации Государственного фольклорного центра имени Анзора Эркомаишвили и при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, культурная жизнь грузии, тбилиси, концерт, фольклор, фольклорный фестиваль
культура, грузия, культурная жизнь грузии, тбилиси, концерт, фольклор, фольклорный фестиваль
Фольклорный фестиваль соберет в Грузии ансамбли из разных стран
Участие в фестивале примут ансамбли из Италии, Бельгии, Нидерландов и других стран Европы
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Международный фестиваль фольклора под названием "Грузия" пройдет 18-22 сентября в разных городах страны, говорится в сообщении организаторов.
Концерты в Грузии проведут фольклорные ансамбли из Италии, Бельгии, Нидерландов, Великобритании и Финляндии.
Организаторы отмечают, что все члены ансамблей многие годы изучают и исполняют грузинские народные песни.
В рамках фестиваля пройдет три концерта:
19 сентября в крепости Ахалцихе;
21 сентября в большом зале Тбилисской государственной консерватории им. Сараджишвили;
22 сентября в концертном зале Фольклорного центра.
Фестиваль "Грузия" пройдет при организации Государственного фольклорного центра имени Анзора Эркомаишвили и при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.