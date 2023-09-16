https://sputnik-georgia.ru/20230916/folklornyy-festival-soberet-v-gruzii-ansambli-iz-raznykh-stran-282158047.html

Фольклорный фестиваль соберет в Грузии ансамбли из разных стран

Фольклорный фестиваль соберет в Грузии ансамбли из разных стран

Участие в фестивале примут ансамбли из Италии, Бельгии, Нидерландов и других стран Европы 16.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-16T21:42+0400

2023-09-16T21:42+0400

2023-09-16T21:42+0400

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фольклорный фестиваль

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Международный фестиваль фольклора под названием "Грузия" пройдет 18-22 сентября в разных городах страны, говорится в сообщении организаторов. Концерты в Грузии проведут фольклорные ансамбли из Италии, Бельгии, Нидерландов, Великобритании и Финляндии. Организаторы отмечают, что все члены ансамблей многие годы изучают и исполняют грузинские народные песни. В рамках фестиваля пройдет три концерта: Фестиваль "Грузия" пройдет при организации Государственного фольклорного центра имени Анзора Эркомаишвили и при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, культурная жизнь грузии, тбилиси, концерт, фольклор, фольклорный фестиваль