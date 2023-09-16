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Мастер-классы и шоу: международный фестиваль танца пройдет в Тбилиси

Мастер-классы и шоу: международный фестиваль танца пройдет в Тбилиси

Организаторы обещают настоящий праздник для любителей латиноамериканских танцев 16.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Пятый по счету Международный фестиваль танца пройдет в Тбилиси 22-25 сентября, говорится в сообщении организаторов. Национальная федерация социальных танцев Грузии и Salsa Caliente Tbilisi организуют настоящий праздник для любителей латиноамериканских танцев. На протяжении трех дней желающие разной подготовки смогут посетить фестиваль, мастер-классы и шоу. Организаторы обещают лайв-концерты танцоров в стиле бачата, мастер-классы от известных танцоров, а также латинские вечера и шоу с такими танцами, как сальса, бачата, кизомба, афро. Обучать гостей фестиваля танцам из разных направлений будут танцоры из Испании, Франции, Турции, Кубы, Греции, Украины, Азербайджана и Грузии. Мероприятия пройдут в академии Caliente SDF по адресу проспект Агмашенебели, 61.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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