https://sputnik-georgia.ru/20230916/pervye-litsa-gruzii-pozdravili-evreev-s-prazdnikom-rosh-a-shana-282317648.html

Первые лица Грузии поздравили евреев с праздником Рош а-Шана

Первые лица Грузии поздравили евреев с праздником Рош а-Шана

Политики акцентировали внимание на многовековой дружбе двух народов 16.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-16T11:01+0400

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грузия

новости

общество

саломе зурабишвили

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Первые лица Грузии – президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили – поздравили евреев с праздником Рош а-Шана. Еврейский Новый год по григорианскому календарю выпадает на середину сентября – начало октября. Рош а-Шана (Рош ха-Шана, Рош хашана), что по-еврейский означает "голова года", в 2023-м наступил 15 сентября с заходом солнца. Зурабишвили особенно отметила и поздравила еврейских сограждан, "с которыми нас связывает многовековое братское сосуществование". Премьер-министр, в свою очередь, пожелал евреям мира, благополучия и успехов. "История грузино-еврейского братства не была бы такой особенной без великой любви, которая веками связывала наш народ. Именно эта любовь побудила евреев сохранить свою национальность в Грузии, чем мы, грузины, очень гордимся", – говорится в сообщении Гарибашвили. После еврейского Нового года наступают десять дней молитв и раскаяния. Евреи верят, что в этот период можно "изменить" вынесенный Богом вердикт, поэтому желают друг другу "хорошего приговора".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили