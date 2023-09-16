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Первые лица Грузии поздравили евреев с праздником Рош а-Шана
Первые лица Грузии поздравили евреев с праздником Рош а-Шана
Политики акцентировали внимание на многовековой дружбе двух народов 16.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-16T11:01+0400
2023-09-16T11:01+0400
2023-09-16T11:46+0400
грузия
новости
общество
саломе зурабишвили
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Первые лица Грузии – президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили – поздравили евреев с праздником Рош а-Шана. Еврейский Новый год по григорианскому календарю выпадает на середину сентября – начало октября. Рош а-Шана (Рош ха-Шана, Рош хашана), что по-еврейский означает "голова года", в 2023-м наступил 15 сентября с заходом солнца. Зурабишвили особенно отметила и поздравила еврейских сограждан, "с которыми нас связывает многовековое братское сосуществование". Премьер-министр, в свою очередь, пожелал евреям мира, благополучия и успехов. "История грузино-еврейского братства не была бы такой особенной без великой любви, которая веками связывала наш народ. Именно эта любовь побудила евреев сохранить свою национальность в Грузии, чем мы, грузины, очень гордимся", – говорится в сообщении Гарибашвили. После еврейского Нового года наступают десять дней молитв и раскаяния. Евреи верят, что в этот период можно "изменить" вынесенный Богом вердикт, поэтому желают друг другу "хорошего приговора".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили
грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили
Первые лица Грузии поздравили евреев с праздником Рош а-Шана
11:01 16.09.2023 (обновлено: 11:46 16.09.2023)
Политики акцентировали внимание на многовековой дружбе двух народов
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Первые лица Грузии – президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили – поздравили евреев с праздником Рош а-Шана.
Еврейский Новый год по григорианскому календарю выпадает на середину сентября – начало октября. Рош а-Шана (Рош ха-Шана, Рош хашана), что по-еврейский означает "голова года", в 2023-м наступил 15 сентября с заходом солнца.
"Сердечно поздравляю еврейский народ с Рош а-Шана – наступлением Нового года. Этот день, символизирующий сотворение мира, является для каждого еврея праздником подведения итогов прошедшего года и надежды на будущее", – написала в соцсети президент.
Зурабишвили особенно отметила и поздравила еврейских сограждан, "с которыми нас связывает многовековое братское сосуществование".
Премьер-министр, в свою очередь, пожелал евреям мира, благополучия и успехов.
"История грузино-еврейского братства не была бы такой особенной без великой любви, которая веками связывала наш народ. Именно эта любовь побудила евреев сохранить свою национальность в Грузии, чем мы, грузины, очень гордимся", – говорится в сообщении Гарибашвили.
После еврейского Нового года наступают десять дней молитв и раскаяния. Евреи верят, что в этот период можно "изменить" вынесенный Богом вердикт, поэтому желают друг другу "хорошего приговора".