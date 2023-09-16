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Пограничники задержали двух нелегалов, проникших в Грузию на грузовой машине
Пограничники задержали двух нелегалов, проникших в Грузию на грузовой машине
Незаконно проникли в Грузию граждане Киргизии, теперь им грозит 5 лет тюрьмы 16.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-16T15:41+0400
2023-09-16T15:41+0400
2023-09-16T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции Грузии задержали двух граждан Киргизии за незаконное пересечение грузинской границы, говорится в сообщении ведомства. Как установило следствие, обвиняемые в обход паспортного контроля пересекли границу Грузии, спрятавшись в грузовом автомобиле, следовавшем из Турции. Обвиняемых задержали в Батуми. Теперь задержанным гражданам Киргизии грозит от 4 до 5 лет тюрьмы за незаконное пересечение государственной границы Грузии группой лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, киргизия, турция, батуми, пограничная зона
грузия, происшествия, новости, киргизия, турция, батуми, пограничная зона
Пограничники задержали двух нелегалов, проникших в Грузию на грузовой машине
Незаконно проникли в Грузию граждане Киргизии, теперь им грозит 5 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции Грузии задержали двух граждан Киргизии за незаконное пересечение грузинской границы, говорится в сообщении ведомства.
Как установило следствие, обвиняемые в обход паспортного контроля пересекли границу Грузии, спрятавшись в грузовом автомобиле, следовавшем из Турции.
Обвиняемых задержали в Батуми.
Теперь задержанным гражданам Киргизии грозит от 4 до 5 лет тюрьмы за незаконное пересечение государственной границы Грузии группой лиц.