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Премьер-министр Грузии отправился в США – названа цель поездки
Премьер-министр Грузии отправился в США – названа цель поездки
Гарибашвили также проведет двусторонние встречи на высоком уровне 16.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-16T11:39+0400
2023-09-16T11:39+0400
2023-09-16T11:45+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отправился в США, говорится в сообщении пресс-службы политика.Глава грузинского правительства выступит с речью на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.В рамках визита Гарибашвили также проведет двусторонние встречи на высоком уровне.Дипломатические отношения Грузии и США берут начало с 1992 года. Наиболее активными они стали в начале 2000-х. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, тбилиси, нью-йорк, ираклий гарибашвили, оон
Премьер-министр Грузии отправился в США – названа цель поездки
11:39 16.09.2023 (обновлено: 11:45 16.09.2023)
Гарибашвили также проведет двусторонние встречи на высоком уровне
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отправился в США, говорится в сообщении пресс-службы политика.
Глава грузинского правительства выступит с речью на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В рамках визита Гарибашвили также проведет двусторонние встречи на высоком уровне.
Дипломатические отношения Грузии и США берут начало с 1992 года. Наиболее активными они стали в начале 2000-х. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.