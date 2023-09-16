https://sputnik-georgia.ru/20230916/premer-ministr-gruzii-otpravilsya-v-ssha---nazvana-tsel-poezdki-282317793.html

Премьер-министр Грузии отправился в США – названа цель поездки

Премьер-министр Грузии отправился в США – названа цель поездки

Гарибашвили также проведет двусторонние встречи на высоком уровне 16.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-16T11:39+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отправился в США, говорится в сообщении пресс-службы политика.Глава грузинского правительства выступит с речью на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.В рамках визита Гарибашвили также проведет двусторонние встречи на высоком уровне.Дипломатические отношения Грузии и США берут начало с 1992 года. Наиболее активными они стали в начале 2000-х. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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