https://sputnik-georgia.ru/20230916/vpervye-v-gruzii-proydet-mezhdunarodnyy-sammit-po-okhranyaemym-territoriyam-282192270.html
Впервые в Грузии пройдет Международный саммит по охраняемым территориям
Впервые в Грузии пройдет Международный саммит по охраняемым территориям
Цель саммита – ознакомление с успешными практиками управления национальными парками 16.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-16T15:01+0400
2023-09-16T15:01+0400
2023-09-16T15:48+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Первый международный саммит "Охрана Национальных парков и животного мира Евразии и Восточной Европы" пройдет 7-9 ноября в Тбилиси, говорится в сообщении Агентства охраняемых территорий. Цель саммита – ознакомление с признанными на международном уровне успешными практиками управления национальными парками и обмен опытом. В мероприятии примут участие представители ведущих Национальных парков мира из США, Германии, Швеции, Румынии, Македонии, Армении, Азербайджана, Украины, Турции и Южной Кореи. Участники саммита затронут такие важные вопросы, как: Мероприятие организовано при поддержке Global Conservation, Фонда природы Кавказа, Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Программы развития ООН (ПРООН), а также Фонда Зуккова (Succow Stiftung) и GIZ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, сша, германия, агентство охраняемых территорий
грузия, новости, общество, тбилиси, сша, германия, агентство охраняемых территорий
Впервые в Грузии пройдет Международный саммит по охраняемым территориям
15:01 16.09.2023 (обновлено: 15:48 16.09.2023)
Цель саммита – ознакомление с успешными практиками управления национальными парками
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Первый международный саммит "Охрана Национальных парков и животного мира Евразии и Восточной Европы" пройдет 7-9 ноября в Тбилиси, говорится в сообщении Агентства охраняемых территорий.
Цель саммита – ознакомление с признанными на международном уровне успешными практиками управления национальными парками и обмен опытом.
В мероприятии примут участие представители ведущих Национальных парков мира из США, Германии, Швеции, Румынии, Македонии, Армении, Азербайджана, Украины, Турции и Южной Кореи. Участники саммита затронут такие важные вопросы, как:
международные модели консервации биоразнообразия;
технологии и системы в Национальных парках;
пути содействия устойчивому развитию экотуризма.
Мероприятие организовано при поддержке Global Conservation, Фонда природы Кавказа, Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Программы развития ООН (ПРООН), а также Фонда Зуккова (Succow Stiftung) и GIZ.