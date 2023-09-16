https://sputnik-georgia.ru/20230916/vpervye-v-gruzii-proydet-mezhdunarodnyy-sammit-po-okhranyaemym-territoriyam-282192270.html

Впервые в Грузии пройдет Международный саммит по охраняемым территориям

Впервые в Грузии пройдет Международный саммит по охраняемым территориям

Цель саммита – ознакомление с успешными практиками управления национальными парками 16.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-16T15:01+0400

2023-09-16T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Первый международный саммит "Охрана Национальных парков и животного мира Евразии и Восточной Европы" пройдет 7-9 ноября в Тбилиси, говорится в сообщении Агентства охраняемых территорий. Цель саммита – ознакомление с признанными на международном уровне успешными практиками управления национальными парками и обмен опытом. В мероприятии примут участие представители ведущих Национальных парков мира из США, Германии, Швеции, Румынии, Македонии, Армении, Азербайджана, Украины, Турции и Южной Кореи. Участники саммита затронут такие важные вопросы, как: Мероприятие организовано при поддержке Global Conservation, Фонда природы Кавказа, Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Программы развития ООН (ПРООН), а также Фонда Зуккова (Succow Stiftung) и GIZ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, сша, германия, агентство охраняемых территорий