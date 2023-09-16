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Заставляли попрошайничать: в Грузии накрыли сеть торговли людьми
Заставляли попрошайничать: в Грузии накрыли сеть торговли людьми
Если пострадавшие отказывались выполнять требования, их избивали 16.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-16T13:41+0400
2023-09-16T13:41+0400
2023-09-16T14:23+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Грузинские полицейские задержали четырех человек, в том числе одного иностранца, за торговлю людьми, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие установило, что иностранный гражданин и гражданин Грузии физическими расправами и давлением заставляли попрошайничать пострадавших, в том числе лиц с ОВЗ, а деньги присваивали. Если пострадавшие отказывались выполнять требования, их избивали. Еще двое обвиняемых – граждане Грузии, которые доставляли пострадавших на разные локации для попрошайничества, а также контролировали их в течение дня. Всем задержанным грозит от 12 до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, трефикинг, преступность в грузии
грузия, происшествия, новости, трефикинг, преступность в грузии
Заставляли попрошайничать: в Грузии накрыли сеть торговли людьми
13:41 16.09.2023 (обновлено: 14:23 16.09.2023)
Если пострадавшие отказывались выполнять требования, их избивали
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Грузинские полицейские задержали четырех человек, в том числе одного иностранца, за торговлю людьми, говорится в сообщении МВД Грузии.
Следствие установило, что иностранный гражданин и гражданин Грузии физическими расправами и давлением заставляли попрошайничать пострадавших, в том числе лиц с ОВЗ, а деньги присваивали. Если пострадавшие отказывались выполнять требования, их избивали.
Еще двое обвиняемых – граждане Грузии, которые доставляли пострадавших на разные локации для попрошайничества, а также контролировали их в течение дня.
Всем задержанным грозит от 12 до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины.