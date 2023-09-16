https://sputnik-georgia.ru/20230916/zastavlyali-poproshaynichat-v-gruzii-nakryli-set-torgovli-lyudmi-282319233.html

Заставляли попрошайничать: в Грузии накрыли сеть торговли людьми

Заставляли попрошайничать: в Грузии накрыли сеть торговли людьми

Если пострадавшие отказывались выполнять требования, их избивали 16.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-16T13:41+0400

2023-09-16T13:41+0400

2023-09-16T14:23+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Грузинские полицейские задержали четырех человек, в том числе одного иностранца, за торговлю людьми, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие установило, что иностранный гражданин и гражданин Грузии физическими расправами и давлением заставляли попрошайничать пострадавших, в том числе лиц с ОВЗ, а деньги присваивали. Если пострадавшие отказывались выполнять требования, их избивали. Еще двое обвиняемых – граждане Грузии, которые доставляли пострадавших на разные локации для попрошайничества, а также контролировали их в течение дня. Всем задержанным грозит от 12 до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, происшествия, новости, трефикинг, преступность в грузии