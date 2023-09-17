https://sputnik-georgia.ru/20230917/gostey-i-zhiteley-tbilisi-priglashayut-na-festival-syra-282016302.html

Гостей и жителей Тбилиси приглашают на фестиваль сыра

Гостей и жителей Тбилиси приглашают на фестиваль сыра

У посетителей фестиваля будет возможность попробовать и приобрести уникальные виды сыра 17.09.2023, Sputnik Грузия

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тбилиси

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фестиваль сыра

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Традиционный фестиваль сыра пройдет 17 сентября в тбилисском парке Мтацминда, говорится в сообщении организаторов.На мероприятии будут представлены как представители продукции сыра, так и меда, вина и чая. Также гости смогут посетить выставку-продажу рукодельных вещей.У посетителей фестиваля будет возможность попробовать и приобрести уникальные виды сыра, послушать приятную музыку и насладиться фестивальной атмосферой.Двери фестиваля будут открыты для всех желающих с 12:00 до 20:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, тбилиси, сыр, фестиваль сыра