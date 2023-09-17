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Гостей и жителей Тбилиси приглашают на фестиваль сыра
Гостей и жителей Тбилиси приглашают на фестиваль сыра
У посетителей фестиваля будет возможность попробовать и приобрести уникальные виды сыра 17.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-17T12:40+0400
2023-09-17T12:40+0400
2023-09-17T12:40+0400
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тбилиси
сыр
фестиваль сыра
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Традиционный фестиваль сыра пройдет 17 сентября в тбилисском парке Мтацминда, говорится в сообщении организаторов.На мероприятии будут представлены как представители продукции сыра, так и меда, вина и чая. Также гости смогут посетить выставку-продажу рукодельных вещей.У посетителей фестиваля будет возможность попробовать и приобрести уникальные виды сыра, послушать приятную музыку и насладиться фестивальной атмосферой.Двери фестиваля будут открыты для всех желающих с 12:00 до 20:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тбилиси, сыр, фестиваль сыра
грузия, новости, культура, тбилиси, сыр, фестиваль сыра
Гостей и жителей Тбилиси приглашают на фестиваль сыра
У посетителей фестиваля будет возможность попробовать и приобрести уникальные виды сыра
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Традиционный фестиваль сыра пройдет 17 сентября в тбилисском парке Мтацминда, говорится в сообщении организаторов.
На мероприятии будут представлены как представители продукции сыра, так и меда, вина и чая. Также гости смогут посетить выставку-продажу рукодельных вещей.
У посетителей фестиваля будет возможность попробовать и приобрести уникальные виды сыра, послушать приятную музыку и насладиться фестивальной атмосферой.
Двери фестиваля будут открыты для всех желающих с 12:00 до 20:00 по тбилисскому времени.