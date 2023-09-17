https://sputnik-georgia.ru/20230917/grad-v-kakheti-dlilsya-20-minut-i-nanes-uscherb-selskomu-khozyaystvu-282335179.html

Град в Кахети длился 20 минут и нанес ущерб сельскому хозяйству

Град в Кахети длился 20 минут и нанес ущерб сельскому хозяйству

Уничтожены как однолетние, так и многолетние растения 17.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Град, который продолжался около 20 минут, повредил сельскохозяйственные угодья в нескольких селах Кварельского района региона Кахети, сообщает телекомпания "Имеди". По словам местных жителей, были уничтожены как однолетние, так и многолетние растения, в том числе часть виноградников. Пока неизвестно, какой ущерб был нанесен Кварельскому району в результате стихийного бедствия. По информации СМИ, речь идет о селах Греми, Алмати и Сабуе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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