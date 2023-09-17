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Град в Кахети длился 20 минут и нанес ущерб сельскому хозяйству
Град в Кахети длился 20 минут и нанес ущерб сельскому хозяйству
Уничтожены как однолетние, так и многолетние растения 17.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-17T20:02+0400
2023-09-17T20:02+0400
2023-09-17T20:17+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Град, который продолжался около 20 минут, повредил сельскохозяйственные угодья в нескольких селах Кварельского района региона Кахети, сообщает телекомпания "Имеди". По словам местных жителей, были уничтожены как однолетние, так и многолетние растения, в том числе часть виноградников. Пока неизвестно, какой ущерб был нанесен Кварельскому району в результате стихийного бедствия. По информации СМИ, речь идет о селах Греми, Алмати и Сабуе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, кахети, непогода в грузии
происшествия, новости, кахети, непогода в грузии
Град в Кахети длился 20 минут и нанес ущерб сельскому хозяйству
20:02 17.09.2023 (обновлено: 20:17 17.09.2023)
Уничтожены как однолетние, так и многолетние растения
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Град, который продолжался около 20 минут, повредил сельскохозяйственные угодья в нескольких селах Кварельского района региона Кахети, сообщает телекомпания "Имеди".
По словам местных жителей, были уничтожены как однолетние, так и многолетние растения, в том числе часть виноградников.
Пока неизвестно, какой ущерб был нанесен Кварельскому району в результате стихийного бедствия.
По информации СМИ, речь идет о селах Греми, Алмати и Сабуе.