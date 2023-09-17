https://sputnik-georgia.ru/20230917/gruzinskiy-tyazheloatlet-lasha-talakhadze-sedmoy-raz-podryad-vyigral-chempionat-mira--282334506.html

Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе седьмой раз подряд выиграл чемпионат мира

Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе седьмой раз подряд выиграл чемпионат мира

Лаша Талахадзе выиграл золото в рывке, взяв вес в 220 кг, а в толчке взял 253 кг 17.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-17T18:53+0400

2023-09-17T18:53+0400

2023-09-17T19:26+0400

спорт

грузия

новости

лаша талахадзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/11/282334612_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_446249d32361d3f7e3ddacf5462a4b26.jpg

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе в седьмой раз выиграл титул чемпиона мира по сумме двоеборья взяв 473 кг на первенстве в Эр-Рияде. Чемпионат мира по тяжелой атлетике проходит с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Грузинские тяжелоатлеты под руководством главного тренера Георгия Асанидзе борются не только за медали, но и за лицензионные очки для Олимпийских игр в Париже. Всего в Эр-Рияд отправились 11 спортсменов из Грузии.В последний день чемпионата Лаша Талахадзе, выступающий в весовой категории +109 кг, выиграл золото в рывке, взяв вес в 220 кг (208, 215 и 220 кг).В толчке грузинский тяжелоатлет взял 253 кг, что позволило ему занять первое место в толчке. В третьей попытке Талахадзе заявил вес в 260 кг, но не смог с ним справиться. На втором месте ЧМ тяжелоатлет из Армении Вараздат Лалаян – 460 кг, на третьем армянский спортсмен, выступающий за Бахрей, Гор Минасян – 459 кг.Победой на ЧМ Талахадзе стал первым спортсменом в истории грузинского спорта, который семь раз подряд выигрывал золото мирового первенства.Что касается истории мировой тяжелой атлетики, то Талахадзе стал вторым тяжелоатлетом после советского спортсмена Василия Алексеева, который семь раз подряд выигрывал чемпионат мира.В апреле Талахадзе выиграл седьмое золото чемпионата Европы в Ереване. А вот чемпионат мира в шестой раз подряд он выиграл в столице Колумбии Боготе в декабре 2022 года. Богатырь из Грузии в рывке поднял 215 килограммов, в толчке – 251 килограмм, набрав в сумме 466 килограммов.В декабре 2021 года на чемпионате мира по тяжелой атлетике, проходившем в Ташкенте, Талахадзе установил три мировых рекорда в рывке (225 кг), в толчке (267 кг) и по сумме двоеборья (492 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, лаша талахадзе