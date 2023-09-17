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Импорт удобрений из России в США побил рекорд

Импорт удобрений из России в США побил рекорд

Россия на втором месте среди крупнейших поставщиков удобрений в США 17.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-17T21:30+0400

2023-09-17T21:30+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. США нарастили закупки российских удобрений до рекордных 944 миллионов долларов за первые семь месяцев 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных американской статистической службы.Предыдущий рекорд, 900 млн долларов за семь месяцев, зафиксировали в 2022 году. В этом году стоимость экспорта выросла на 5%.При этом в июле закупки упали втрое по сравнению с июнем и почти на 40% в годовом выражении – до 54,4 миллиона долларов. Это минимум с августа 2021 года.Россия заняла второе место среди крупнейших поставщиков удобрений в США в этом году. На первом месте – Канада, которая за январь-июль поставила удобрений на 2,8 миллиарда долларов. В пятерку лидеров также входят Саудовская Аравия (484,4 миллиона долларов), Израиль (216 миллионов долларов) и Катар (214,2 миллиона долларов).Всего США за январь-июль текущего года сократили импорт удобрений на 22% – до 6 миллиардов долларов. При этом американский экспорт в этой категории также упал – на 36%, до 3,4 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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