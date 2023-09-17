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Иностранку с крупной партией метадона задержали в Западной Грузии

Иностранку с крупной партией метадона задержали в Западной Грузии

При личном досмотре задержанной полицейские изъяли 102 упаковки наркотического вещества метадон 17.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-17T12:02+0400

2023-09-17T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Полиция региона Самегрело - Земо Сванети задержала гражданку Украины по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков в особо крупном размере и их незаконном ввозе в Грузию, сообщили в пресс-службе МВД. О задержанной известно, что ей 41 год. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. Следствием установлено, что обвиняемая с целью сбыта размещала наркотические вещества в разных местах в городе Батуми (Аджария), фотографировала эти локации, а затем отправляла фото с соответствующими обозначениями и координатами лицам, заинтересованным в приобретении наркотика. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину в одном из сел Хобского района. При личном досмотре задержанной полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств 102 упаковки наркотического препарата метадон, а из указанных обвиняемой мест было изъято еще 156 упаковок метадона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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