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Лавров: США воюют против России
Лавров: США воюют против России
Глава МИД России прокомментировал информацию о том, что США, возможно, намерен поставить Украине ракеты дальностью около 300 километров 17.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-17T14:39+0400
2023-09-17T14:39+0400
2023-09-17T14:42+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Власти США руками Украйны воюют с Россией, поставляя стране оружие, боеприпасы и разведданные, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможное решение Вашингтона поставить Киеву еще более дальнобойные ракеты.В преддверии ожидаемого визита президента Украины Владимира Зеленского в США на Генассамблею ООН, американские СМИ пишут, что Вашингтон близок к решению о передаче ATACMS — ракет дальностью около 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS. Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, украина, сша, вашингтон, сергей лавров, владимир зеленский, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины
россия, новости, в мире, украина, сша, вашингтон, сергей лавров, владимир зеленский, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины
Лавров: США воюют против России
14:39 17.09.2023 (обновлено: 14:42 17.09.2023)
Глава МИД России прокомментировал информацию о том, что США, возможно, намерен поставить Украине ракеты дальностью около 300 километров
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Власти США руками Украйны воюют с Россией, поставляя стране оружие, боеприпасы и разведданные, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможное решение Вашингтона поставить Киеву еще более дальнобойные ракеты.
В преддверии ожидаемого визита президента Украины Владимира Зеленского в США на Генассамблею ООН, американские СМИ пишут, что Вашингтон близок к решению о передаче ATACMS — ракет дальностью около 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS. Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет.
"Происходит то, что Украину долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну", - сказал министр в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", видео которого опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".