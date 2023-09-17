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На Верхнем Ларсе ожидаются очереди в ближайшие дни

На Верхнем Ларсе ожидаются очереди в ближайшие дни

После окончания работ по реконструкции "Верхнего Ларса" пересечение границы станет быстрее и удобнее 17.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-17T16:05+0400

2023-09-17T16:05+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Временное снижение пропускной способности ожидается на российско-грузинской границе на МАПП "Верхний Ларс" с 18 по 24 сентября в связи с укладкой асфальтового покрытия, что может привести к скоплению грузового транспорта, говорится в сообщении на сайте ФГКУ Росгранстрой. Реконструкция автомобильного пункта пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией находится на завершающей стадии. Построено более 40 титульных сооружений и зданий. До 39 увеличено количество полос движения транспорта. Пропускная способность погранперехода значительно выросла и фактически достигла более 3 тысяч транспортных средств в сутки, говорится в сообщении.В настоящее время в пункте пропуска выполняются отделочные работы внутри помещений, монтаж оборудования, завоз мебели для обустройства рабочих мест сотрудников контрольных органов, укладка дорожного покрытия, установка бордюрного камня. В работах задействовано 170 человек и 20 единиц техники. Ожидается временное снижение пропускной способности, что может привести к скоплению грузового транспорта, отмечено в сообщении.Росгранстрой просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и закладывать больше времени при планировании поездки через Верхний Ларс.ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.В 2023 году КПП "Верхний Ларс" был перестроен, чтобы удовлетворить возросший грузопоток между Россией и Арменией, а также Грузией и Турцией (часть грузопотока между Россией и двумя последними странами перешла с морского на сухопутный). Число дорожных полос на КПП выросло с 15 до 39, которые были открыты 15 июня.До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно. На сегодняшний день функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, 2 для автобусов, 1 резервная и 24 для легковых автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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